Son Dakika... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan İstiklal Caddesi'ndeki saldırıda yaralananların durumuna ilişkin açıklama

19 Kasım 2022 Cumartesi, 16:19

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla İstiklal Caddesindeki patlamada yaralananlar hakkında bilgi verdi.

2 KİŞİ YOĞUN BAKIMDA

Yapılan paylaşımda Koca, “İstiklal Caddesindeki patlamada yaralananların son durumu: Toplam 81 yaralıdan tedavisi tamamlanıp taburcu olanların sayısı 71’e ulaştı. 8 yaralımızın tedavisi serviste devam ediyor. 2 hastamız yoğun bakımda. Sağlık çalışanlarımız, hepimiz adına, ellerinden geleni yapıyor” ifadelerini kullandı.