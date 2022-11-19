Son Dakika... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan İstiklal Caddesi'ndeki saldırıda yaralananların durumuna ilişkin açıklama
Son dakika gelişmesi... Beyoğlu'nun merkezi İstiklal Caddesi'nde yaşanan terör saldırısında 6 kişi hayatını kaybetmiş, 81 kişi yaralanmıştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaralıların son durumunu paylaştı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla İstiklal Caddesindeki patlamada yaralananlar hakkında bilgi verdi.
2 KİŞİ YOĞUN BAKIMDA
Yapılan paylaşımda Koca, “İstiklal Caddesindeki patlamada yaralananların son durumu: Toplam 81 yaralıdan tedavisi tamamlanıp taburcu olanların sayısı 71’e ulaştı. 8 yaralımızın tedavisi serviste devam ediyor. 2 hastamız yoğun bakımda. Sağlık çalışanlarımız, hepimiz adına, ellerinden geleni yapıyor” ifadelerini kullandı.
İstiklal Caddesindeki patlamada yaralananların son durumu: Toplam 81 yaralıdan tedavisi tamamlanıp taburcu olanların sayısı 71’e ulaştı. 8 yaralımızın tedavisi serviste devam ediyor. 2 hastamız yoğun bakımda. Sağlık çalışanlarımız, hepimiz adına, ellerinden geleni yapıyor.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 19, 2022
İlgili Haberler
- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan İstiklal Caddesi'ndeki saldırıda yaralananların durumuna ilişkin açıklama
- Son Dakika... Bakan Fahrettin Koca, Taksim saldırısında yaralananların son durumunu açıkladı
- Son Dakika... Bakan Fahrettin Koca, Taksim'deki terör saldırısında yaralananların son durumunu açıkladı
-
Video Haberler
- Sular çekilince tarihi alan ortaya çıktı
- Son tarih 31 Aralık
- Malatya'da 4,5 metrelik Atatürk maskı yapılıyor
- Yerleşik yabancı kadınlar, resim kursunda buluşuyor
- Türkiye topraklarında erozyon tehlikesi
- ''Her zaman göremiyoruz''
- Nemrut’ta turistlere kar sürprizi
- Çam fıstığı hasadı başladı
- Karaağaç acı biberi ata tohumlarıyla yetiştiriliyor
- MHP'li başkana kayıtlı hattan teröristle görüşme
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Sorulara cevap veremedi, küfredip kaçtı'
- 'Hanımefendi' geziyor
- 'Sedat Peker selektör yaptı'
- CHP'den çok sert tepki: 'Meclisten kaçtın'
- AKP'de 'bölünme' depremi
- 'Soymaya hazırlanıyorlar'
- Kılıçdaroğlu'nun acı günü: Kardeşi hayatını kaybetti
- Celal Kılıçdaroğlu'nun cenaze programı belli oldu
- Oğuzhan Uğur gözaltına alındı
- 'Ahlakını, onurunu, utanma duygunu yitirmişsin'