Hastaneye kaldırılmıştı: Ankaragücü'nden Ertaç Özbir açıklaması

MKE Ankaragücü, İstanbulspor maçında sakatlanarak hastaneye kaldırılan kalecisi Ertaç Özbir'in sağlık durumuyla ilgili bir açıklama yapıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.03.2024 - 17:04
Hastaneye kaldırılmıştı: Ankaragücü'nden Ertaç Özbir açıklaması
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Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Ankaragücü, İstanbulspor'u konuk etti. 

1-1 berabere sona eren maçın ilk yarısında yaşanan bir pozisyonda sakatlanarak hastaneye kaldırılan ev sahibi takımın kalecisi Ertaç Özbir'in sağlık durumu hakkında sarı lacivertli kulüpten bir açıklama geldi.

Ankaragücü'nden yapılan açıklamada, ilk tetkikler sonucunda Ertaç'ın sağlık durumunun iyi olduğu ve tedbir amaçlı olarak geceyi hastanede geçireceği duyuruldu. Başkent ekibinden yapılan duyuru şöyle:

"İstanbulspor maçında yaşadığı sakatlık sonrası kafa travması şüphesi ile hastaneye kaldırılan Profesyonel Futbol A Takım futbolcularımızdan Ertaç Özbir'in, yapılan ilk tetkikler sonucunda sağlık durumu iyi olup tedbir amaçlı geceyi hastanede geçirecektir. Ertaç Özbir'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor en kısa sürede sahalara dönmesini temenni ediyoruz."

 

NE OLMUŞTU?

Ankaragücü - İstanbulspor maçının 38. dakikasında savunma arkasına atılan topta kalesini terk eden Ertaç Özbir'in, ceza sahası dışında rakibi Emir Kaan Gültekin'e yaptığı harekete hakem faul verdi. Bu pozisyonda hakem Muhammet Ali Metoğlu, Ertaç'a kırmızı kart gösterdi. Pozisyonda sakatlanan ve baygınlık geçiren Ertaç'a ilk müdahale sahada yapıldı. Oyuncu sedyeyle ambulansa taşınarak tedbir amaçlı hastaneye götürüldü. Omzundan sakatlanan Emir Kaan Gültekin de maça devam edemedi ve oyun alanını sedyeyle terk etti.


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