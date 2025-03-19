Yayınlanma: 19.03.2025 - 15:25

Güncelleme: 19.03.2025 - 15:25

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan atama kura takvimi doğrultusunda, adaylar başvurularını belirlenen tarihler arasında yapabilecek. 13 Mart’ta başlayan başvuru süreci, 19 Mart tarihinde sona erecek. Başvurular, kura takviminde belirtilen süreler dikkate alınarak gerçekleştirilecek. Peki, Sağlık Bakanlığı atama kurası ne zaman yapılacak? Kura çekimi ne zaman? Sağlık Bakanlığı atama kurası başvuruları nasıl yapılır? İşte, ayrıntılar...

KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Başvurularını eksiksiz tamamlayan adaylar arasında kura çekimi yapılacaktır. Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenecek atama kurası, 15 Nisan tarihinde gerçekleştirilecektir.

SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA KURASI BAŞVURULARI NASIL YAPLILIR?

Kura başvuruları, Sağlık Bakanlığı Entegre Kurumsal İşlem Platformu (EKİP) üzerinden https://ekip.saglik.gov.tr adresinden giriş yapılarak, belirtilen tarihler arasında gerçekleştirilecektir. Münhal kadrolar, kura tarihi ve saati ile kura sonuçları, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün resmi internet adresi olan https://yhgm.saglik.gov.tr üzerinden duyurulacaktır.

ATAMAYA ESAS İSTENEN BELGELER

Kura sonrasında Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlar kadrolarına yerleşen adayların atama işlemlerinin tamamlanması için aşağıda belirtilen atamaya esas belgeler başvuru dilekçeleri ile birlikte; ilan edilen takvim çerçevesinde yerleştikleri kurumun ekte belirtilen adresinde olacak şekilde kargo ile gönderilecek veya elden teslim edilecektir.

a) Adli sicil durumunu beyan eden imzalı dilekçe.

b) Askerlikle ilişiklerinin olmadığına dair durumunu beyan eden imzalı dilekçe. (Bakaya olanların atamaları yapılmayacaktır)

c) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmadığını beyan eden imzalı dilekçe.

d) Vesikalık fotoğraf. (son altı ay içerisinde çekilmiş 6 adet)

e) Mal bildirim formu.

f) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapmakta iken görevlerinden ayrılmış olanların, en son çalıştıkları kurumlarından alacakları onaylı hizmet cetveli (Bu belgeyi temin edemeyenler bu belge yerine e-devlet kapısı https://www.turkiye.gov.tr/sosyal-guvenlik-hitap-hizmetdokumu internet adresinden temin edecekleri “Hitap Hizmet Dökümü” belgesini).

g) Kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli çalışanlar ve özel sağlık tesislerinde çalışanlar kurumlarıyla ilişiklerinin kesildiğine dair belge (Kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli çalışanlar ve özel sağlık tesislerinde çalışanlar kurumlarıyla ilişiklerinin kesildiğine dair belgeyi atamaları yapıldıktan sonra göreve başlayacakları sağlık tesisine teslim etmelidirler.)