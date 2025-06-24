2025 yılı içerisinde Sağlık Bakanlığı tarafından duyurulan toplam 37 bin hekim dışı personel alımı kapsamında ilk aşama tamamlandı. Bu kapsamda, 15 bin 342 sözleşmeli personelin ataması gerçekleştirilirken, 3 bin 658 sürekli işçi alımı için kura işlemleri de sonuçlandırıldı. İlk etap işlemlerinin ardından gözler, henüz ilana çıkılmayan 18 bin kişilik kadro için yapılacak yeni duyuru ve başvuru takvimine çevrildi. Peki, Sağlık Bakanlığı ikinci personel alımı başladı mı? Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı ne zaman?





SAĞLIK BAKANLIĞI İKİNCİ PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen 15 bin 342 personelin yerleştirme süreci, KPSS 2025/4 sonuçlarının açıklanmasıyla tamamlandı. Ayrıca, 3 bin 658 sürekli işçi alımı için kura çekimi 27 Mayıs’ta yapıldı ve ilgili kadrolar belirlendi.

İlk etap sürecinin tamamlanmasının ardından gözler, ikinci personel ve işçi alımına çevrildi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, kalan 18 bin personel için alım sürecinin Eylül ayında başlayacağını duyurdu.

SAĞLIK BAKANLIĞI İKİNCİ ETAP PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular ÖSYM’nin "KPSS‑2025/5" tercih kılavuzu yayımlandıktan sonra, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden yapılacak. İşçi pozisyonları için başvurular İŞKUR’un e‑şube sistemi üzerinden çevrim içi olarak alınacak. Kura usulüyle yerleştirme gerçekleştirilecek. Her iki kanalın da Eylül 2025 itibarıyla aktif hale gelmesi planlanıyor.