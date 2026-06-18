Sağlık Bakanlığı iller arası tayin başvuruları için belirlenen sürecin sona ermesiyle birlikte gözler sonuç aşamasına çevrildi. Görev yeri değişikliği talebinde bulunan binlerce hekim, hemşire, ebe ve sağlık teknisyeni, Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak resmî açıklamayı bekliyor. Peki, Sağlık Bakanlığı isteğe bağlı iller arası yer değiştirme başvuruları başladı mı? Sağlık Bakanlığı atama kurası ne zaman? İşte ayrıntılar...

SAĞLIK BAKANLIĞI İSTEĞE BAĞLI İLLER ARASI YER DEĞİŞTİRME BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

Sağlık Bakanlığı tarafından 2026 yılı Haziran dönemi isteğe bağlı iller arası yer değiştirme kurası kapsamında tercih başvuruları başlatıldı. Bakanlığın duyurusuna göre sağlık personelleri, 17 Haziran 2026 tarihinden itibaren başvuru işlemlerini gerçekleştirebiliyor.

Başvurular, önceki dönemlerden farklı olarak tamamen elektronik ortamda Entegre Kurumsal İşlem Platformu (EKİP) üzerinden alınıyor. Adayların sisteme giriş yaptıktan sonra tercih ekranından, ilan edilen boş kadro ve kontenjanlar doğrultusunda görev yapmak istedikleri illeri belirleyerek tercih listelerini oluşturmaları gerekiyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMAM BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?

Yayımlanan resmî takvim kapsamında, 2026 yılı Haziran dönemi isteğe bağlı iller arası yer değiştirme başvuruları 22 Haziran 2026 Pazartesi günü saat 18.00’de sona erecek. Adayların, işlemlerini belirtilen tarihe kadar tamamlamaları gerekiyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI İSTEĞE BAĞLI İLLER ARASI YER DEĞİŞTİRME BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Kura sürecine başvuruda bulunacak sağlık personellerinin belirlenen şartları taşıması gerekiyor. Başvuru kriterleri arasında en dikkat çeken koşullardan biri hizmet süresi olarak öne çıkıyor. Buna göre adayların, 22 Haziran 2026 tarihi itibarıyla mevcut görev yaptıkları ilde, son atama tarihinden itibaren fiilen en az 2 yıl çalışmış olmaları gerekiyor. Bu şartı karşılamayan personelin başvuruları değerlendirmeye alınmayacak.

Aile birliği, sağlık veya öğrenim mazereti nedeniyle mevcut görev yerine atanan personeller için ise özel bir uygulama bulunuyor. Bu kapsamda, 2 yıllık çalışma süresini tamamlayan ve görev yaptığı ilde toplam çalışma süresi 5 yılı geçmeyen personeller, kura kapsamında kendi illerindeki boş kadroları da tercih edebilecek.