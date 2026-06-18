Avrupa Parlamentosu (AP), Türk vatandaşlarını yakından ilgilendiren hizmet pasaportlarına ilişkin bir rapor yayımladı. Raporda, gri pasaportların kötüye kullanıldığı öne sürüldü. Raporda, hizmet pasaportlarının Schengen Bölgesi’nde sağladığı serbest dolaşım imkânına ilişkin eleştiriler yer aldı. Peki, Yeşil pasaport ile vizesiz seyahat kalktı mı? Gri Pasaport kalkacak mı?

YEŞİL PASAPORT İLE VİZESİZ SEYAHAT KALKTI MI?

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Avrupa Parlamentosu'nun (AP) Türkiye'ye yönelik son raporuyla yeşil pasaportla seyahat dönemi bitti" iddiasını yalanladı.

DMM'nin NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, bazı sosyal medya hesaplarında yer alan, "yeşil pasaportla seyahat dönemi bitti" yönündeki iddiaların tamamen asılsız olduğu belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kasıtlı bir gündemle ve hakkaniyetten uzak bir değerlendirmeyle hazırlandığı açıkça görülen AP Türkiye raporunda, hususi (yeşil) pasaport sahiplerinin mevcut vizesiz seyahat haklarını kısıtlayan, engelleyen ya da ortadan kaldıran herhangi bir karar bulunmamaktadır. Vatandaşlarımızın yeşil pasaportla sahip olduğu vizesiz seyahat haklarında hiçbir değişiklik yaşanmamıştır. Kamuoyunu manipüle etmeyi, dezenformasyon yaymayı ve vatandaşlarımız arasında asılsız bir endişe yaratmayı amaçlayan içeriklere itibar edilmemesi önemle rica olunur."

GRİ PASAPORT KALKACAK MI?

BBC’nin aktardığı raporda AP, Türkiye’nin tüm vatandaşların yararlanabileceği genel bir vize serbestisi çerçevesi için gerekli adımları atmadığını savundu. Buna karşılık sayısı tam olarak bilinmeyen hizmet pasaportlarının amacı dışında kullanılmasından duyulan rahatsızlık dile getirildi.

SERBEST DOLAŞIM HAKKI KALDIRILABİLİR

Avrupa Birliği üyesi ülkeler, Türkiye tarafından verilen gri pasaport sahiplerine vizesiz seyahat hakkı tanıyor. İngiltere ve ABD’nin de aralarında bulunduğu az sayıdaki ülke ise hizmet pasaportu sahiplerinden vize talep ediyor.

AP raporu, uzun süredir Schengen Bölgesi’ne vizesiz giriş sağlayan gri pasaportların ilerleyen dönemde bazı yaptırımlarla karşı karşıya kalabileceğine işaret etti.

Raporda belirtilen usulsüzlüklerin devam etmesi durumunda Avrupa Birliği’nin, gri pasaport sahiplerine Schengen Bölgesi’nde tanınan serbest dolaşım hakkını askıya alma veya tamamen kaldırma yetkisine sahip olduğu kaydedildi.