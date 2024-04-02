Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekimi ne zaman? Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekimi nereden öğrenilir?

Sağlık Bakanlığı farklı birimlerde istihdam etmek üzere 8 bin işçi alımı gerçekleştirecek. İŞKUR tarafından gerçekleştirilecek olan kura çekimi sonrasında, kurada ismi çıkan işçi adayları mülakat şartı olmadan direkt olarak atanacak. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekimi ne zaman?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.04.2024 - 09:33
Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekimi ne zaman? Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekimi nereden öğrenilir?
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Sağlık Bakanlığı'na 2024 yılında yapılacak 8 bin işçi alımı için bekleyiş devam ediyor. Sağlık Bakanlığına yapılan başvuruların ardından 8 bin işçi alımı için kura çekilecek  Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekimi ne zaman?

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada; "ÖSYM’nin 27.000 personel alımı ile ilgili yerleştirme sonuçları 4 Mart 2024 tarihinde açıklanmıştır. Bu kişilerin sözleşmeli pozisyonlara atama işlemlerinin devam etmesi nedeniyle;

Taşra Teşkilatı Hizmet Birimlerinde İstihdam Edilmek Üzere 8.000 Sürekli İşçi Alımı Kurası 3-4 Nisan 2024 tarihinde gerçekleştirilecektir." ifadeleri kullanılmıştı.

Atamaya ilişkin bilgi ve belgeler ile diğer her türlü duyurular Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün https://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilecek.

İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ CANLI NASIL İZLENİR?

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kuraları diğer personel alımlarında olduğu gibi Bakanlığın Youtube hesabından canlı olarak yayınlanacak.

Sağlık Bakanlığı atamalarına ilişkin bilgi ve belgeler ile beraber her türlü duyuru Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün resmi internet sayfası olan yhgm.saglik.gov.tr adresinden erişime açılacak.


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