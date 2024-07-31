Yayınlanma: 31.07.2024 - 12:42

Güncelleme: 31.07.2024 - 12:42

Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı yapılacağını duyurdu. Aradan geçen zamanın ardından gözler Resmi Gazete'de Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı başvuru şartlarında. Sağlık Bakanlığı personel alımı KPSS tercih kılavuzu ile beraber özel ve genel başvuru şartları ile tercih tarihleri belli oluyor. Peki, Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı başladı mı? Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı başvuru şartları neler?

SAĞLIK BAKANLIĞI 36 BİN SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Nisan ayında 36 bin sözleşmeli sağlık personeli istihdamına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. Buna göre, yıl sonuna kadar uygulanmak üzere, eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek hizmet birimleri yeniden belirlendi.

Ancak Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları henüz başlamadı. Başvuruların önümüzdeki temmuz ağustos ayında başlaması ön görülüyor. Konuyla ilgili açıklama geldiği zaman haberlerimizde yer alacaktır.

SAĞLIK BAKANLIĞI 36 BİN PERSONEL ALIMI KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI

Karar uyarınca 1 diyetisyen, 9 ebe, 2 hemşire, 25 sağlık memuru, 1 sağlık teknikeri, 3 bin 498 tabip, 32 bin 464 de uzman tabip istihdam edilecek.

İstihdam edilecek personelden 1'i acil sağlık hizmetlerinde, 7'si ilçe sağlık müdürlüğü/ toplum sağlığı merkezlerinde, 8'i sağlık evlerinde, 35 bin 984'ü ise yataklı tedavi birimlerinde görev alacak. Sağlık Bakanlığı personel alımı kadro ve branş dağılımı şöyle olacak;