Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak? Fed Temmuz faiz kararı ne olur?

Faiz kararı beklentisi şimdiden altın fiyatlarını etkilerken, yapılan tahminlere göre Fed'in yıl bitmeden birkaç kez faiz indirimi yapacağı tahmin ediliyor. Peki, Fed PPK toplantısı ne zaman?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.07.2024 - 10:47
Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak? Fed Temmuz faiz kararı ne olur?
Abone Ol google-news

Dünyada enflasyon mücadelesi devam ediyor. Fed'in bugün açıklayacağı faiz oranı beklenirken, işsizlik oranı ve istihdam verilerinin olumlu yönde ilerlemesi faiz indirimi beklentisini daha artırıyor. Peki, Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak? Fed Temmuz faiz kararı ne olur?

FED TEMMUZ FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Fed Temmuz faiz kararını, 31 Temmuz'da yapılacak toplantının ardından saat 21.30-22.00 arasında açıklanacak.

FED POLİTİKA FAİZİNİN SABİT KALACAĞI TAHMİN EDİLİYOR

Dünya genelinde enflasyonla mücadelenin sonuna yaklaşılırken, bu hafta gerçekleştirilecek toplantıların bankaların yol haritası konusunda ipuçları vermesi bekleniyor.

ABD Merkez Bankasının (Fed) bugün politika faizini son kez yüzde 5,25-5,50 seviyesinde sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılırken, politika metni, ekonomik projeksiyonlar ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarından alınacak sinyallerin varlık fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olması bekleniyor.


Fed faiz kararı haberleri fed haberleri ne zaman haberleri

İlgili Haberler

Bolu Dağı Tüneli kapalı mı? Bolu Dağı Tüneli ne zaman açılacak?

Bolu Dağı Tüneli kapalı mı? Bolu Dağı Tüneli ne zaman açılacak?
BİLSEM mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

BİLSEM mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Son depremler! Deprem mi oldu? 31 Temmuz 2024 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son depremler! Deprem mi oldu? 31 Temmuz 2024 nerede, ne zaman deprem oldu?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler