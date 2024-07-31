Yayınlanma: 31.07.2024 - 10:47

Güncelleme: 31.07.2024 - 10:47

Dünyada enflasyon mücadelesi devam ediyor. Fed'in bugün açıklayacağı faiz oranı beklenirken, işsizlik oranı ve istihdam verilerinin olumlu yönde ilerlemesi faiz indirimi beklentisini daha artırıyor. Peki, Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak? Fed Temmuz faiz kararı ne olur?

FED TEMMUZ FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Fed Temmuz faiz kararını, 31 Temmuz'da yapılacak toplantının ardından saat 21.30-22.00 arasında açıklanacak.

FED POLİTİKA FAİZİNİN SABİT KALACAĞI TAHMİN EDİLİYOR

Dünya genelinde enflasyonla mücadelenin sonuna yaklaşılırken, bu hafta gerçekleştirilecek toplantıların bankaların yol haritası konusunda ipuçları vermesi bekleniyor.

ABD Merkez Bankasının (Fed) bugün politika faizini son kez yüzde 5,25-5,50 seviyesinde sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılırken, politika metni, ekonomik projeksiyonlar ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarından alınacak sinyallerin varlık fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olması bekleniyor.