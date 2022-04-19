Erdoğan 'Gidiyorlarsa gitsinler' demişti: İktidardan 'uzman doktor' adımı

19 Nisan 2022 Salı, 17:11

İktidara yakınlığıyla bilinen Hürriyet gazetesinden Nuray Babacan'ın haberine göre, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, uzman doktor kadrolarının iki katına çıkarılması amacıyla çalışma yapılması için talimat verdi.

Erdoğan’ın talimatının ardından önümüzdeki dönem yapılacak uzmanlık sınavı başvurusu için kadroların iki kat artırılmasının planlandığı belirtildi. Doktor açığının ise uzmanlık eğitimiyle birlikte zaman alacağı ifade edildi.

AİLE HEKİMLERİNDE AÇIK YAŞANABİLİR

Yapılan değerlendirmelerde, uzman doktor açığının kapatılması için yapılan çalışmaların aile hekimi olarak görev yapan kadronun azalmasıyla sonuçlanmaması için önlem alınması gerektiği belirtildi.

Yetkililer, 28 bin aile hekiminin büyük bölümünün pratisyen hekim olduğunu, bunlardan uzmanlığı tercih edenlerin sayısının fazla olması durumunda, bu kez de aile hekimliklerinde açık yaşanabileceğini dile getirdi.

ERDOĞAN, 'GİDİYORLARSA GİTSİNLER' DEMİŞTİ

AKP'li Cumhurbaşkanı, yurt dışında mesleğine devam etmek isteyen doktorlara ilişkin “Varsın, gidiyorsa gitsinler” ifadelerini kullanmıştı.