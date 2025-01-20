Sağlık Bakanlığı'ndan Erdoğan Arıkan'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama
Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Sakaryaspor maçındaki görevinin ardından rahatsızlanan TRT Spor Spikeri Erdoğan Arıkan hastaneye kaldırıldı. Sağlık Bakanlığı'ndan Arıkan'ın sağlık durumu hakkında açıklama geldi.
Sağlık Bakanlığı, Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Sakaryaspor maçındaki görevinin ardından rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan TRT Spor Spikeri Erdoğan Arıkan'ın bilincinin açık olduğunu ve tedavisine devam edildiğini bildirdi.
TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Dün akşam saatlerinde kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırılan spor spikeri Erdoğan Arıkan'ın bilinci açık olup, tedavisi Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı.
NE OLMUŞTU?
Keçiörengücü ile Sakaryaspor arasında oynanan TFF 1. Lig maçının anlatımı sonrası spiker Erdoğan Arıkan kalp krizi geçirdi.
TRT Spor spikerinin Ankara'da Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldığı ve yoğun bakıma alındığı öğrenildi.
ERDOĞAN ARIKAN'IN SAĞLIK DURUMU
TRT Spor'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Spikerimiz Erdoğan Arıkan, bugün Keçiörengücü-Sakaryaspor maçının ardından rahatsızlanmış ve hastaneye kaldırılmıştır. Kendisi şu an yoğun bakımda ve tedavisi devam etmektedir. Değerli spikerimize acil şifalar diliyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz" ifadeleri kullandı.
TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı da sosyal medya hesabından, "Duayen spikerimiz Erdoğan Arıkan, bugün bir maç anlatımının ardından rahatsızlanmış ve ivedi şekilde hastaneye kaldırılmıştır. Şu an yoğun bakımda tedavisi devam eden spikerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum" açıklamasını yaptı.
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