Ünlü spor spikeri Erdoğan Arıkan, maç anlatırken kalp krizi geçirdi

Ünlü spor spikeri Erdoğan Arıkan’ın Keçiörengücü - Sakaryaspor maçını anlatırken fenalaştığı ve hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Arıkan’ın kalp krizi geçirdiği öğrenildi.

Ünlü spor spikeri Erdoğan Arıkan, maç anlatırken kalp krizi geçirdi
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.01.2025 - 20:30

TRT spikeri Erdoğan Arıkan’ın, Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında Sakaryaspor'un deplasmanda Keçiörengücü ile oynadığı maçı anlatırken fenalaştığı ve hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Arıkan’ın kalp krizi geçirdiği öğrenildi. 

Arıkan'ın Arıkan, Ankara Gülhane Askeri Tıp Akademisi (GATA) Hastanesi'nde tedavi altına alındığı öğrenildi.

TAKIMLARDAN ‘GEÇMİŞ OLSUN’ MESAJLARI

Keçiörengücü'nün sosyal medya hesabından "Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Sakaryaspor maçı anlatımını gerçekleştirdiği esnada rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan duayen gazeteci Erdoğan Arıkan'a geçmiş olsun dileklerimizi iletir acil şifalar dileriz." şeklinde paylaşım yapıldı.

Sakaryaspor'un paylaşımında ise "Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Sakaryaspor maçı anlatımını gerçekleştirdiği esnada rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan duayen gazeteci Erdoğan Arıkan'a geçmiş olsun dileklerimizi iletir acil şifalar dileriz" ifadeleri yer aldı.


Etiketler: #Erdoğan Arıkan #kalp krizi

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