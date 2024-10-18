Sağlık Bakanlığı'ndan 'Yenidoğan çetesi' açıklaması

Sağlık Bakanlığı, 10 bebeğin ölümüne yol açan "Yenidoğan çetesi"yle ilgili açıklama yaptı.

Sağlık Bakanlığı'ndan 'Yenidoğan çetesi' açıklaması
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.10.2024 - 15:14

İstanbul'da, yenidoğan bebeklerin özel hastanelere nakledilerek haksız kazanç sağlanması ve çok sayıda bebeğin ölümüne yol açılmasına yönelik soruşturmaya ilişkin Sağlık Bakanlığı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Mayıs 2023’te İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ve Emniyet Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen bir operasyonla tespit edilmiş, cezai işlemler yapılmış ve konu adli makamlara iletilmiştir" denildi.

“Sağlıkta İllegalite ve Kötü Uygulamalara İzin Vermeyeceğiz” ifadeleri yer alan açıklamanın tamamı şu şekilde:


"Sağlıkta İllegalite ve Kötü Uygulamalara İzin Vermeyeceğiz"

Kamuoyunda “yenidoğan çetesi” adıyla bilinen, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç elde ettikleri belirlenen kişilerle ilgili olay, Mayıs 2023’te İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ve Emniyet Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen bir operasyonla tespit edilmiş, cezai işlemler yapılmış ve konu adli makamlara iletilmiştir. Sağlık Bakanlığımız tarafından söz konusu hastanelerin faaliyetleri hakkında başlatılan inceleme sonucu hukuki yaptırım süreçleri devreye alınmıştır. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı olarak özveriyle görevini yerine getiren, insanların hayatını kurtaran ve şifa dağıtan sağlık çalışanlarımızın insanlık dışı davranışlarda bulunan kişiler sebebiyle töhmet altında kalmasına izin vermeyeceğiz. Yargıya intikal etmiş sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız.



Etiketler: #Yenidoğan çetesi

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