Türkiye'nin konuştuğu skandalda yeni ayrıntılar: Yenidoğan çetesi lideri Fırat Sarı, YouTube programına bile katılmış!

Yayınlanma: 18.10.2024 - 12:54

Güncelleme: 18.10.2024 - 12:55

"Yenidoğan Çetesi" olarak bilinen suç şebekesinin elebaşı Dr. Fırat Sarı'nın 10 ay önce YouTube'da yayın yapan bir programa konuk olduğu, "Yenidoğan" konusu üzerine konuştuğu öğrenildi.

Yenidoğan bebekleri anlaşmalı hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarla 12 bebeğin ölümüne neden olan Dr. Fırat Sarı hakkında şoke edici bilgiler ortaya çıktı.

İDDİANAME HAZIRLANDI

Kan donduran olay İstanbul'da meydana geldi. Yenidoğan bebekleri anlaşmalı hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarla bebeklerin ölümüne neden olan çeteye yönelik operasyon yapıldı.

Geniş çaplı operasyon sonucunda çete çökertilirken, 22'si tutuklu 47 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamenin detaylarına ulaşıldı.

21 şüpheli bebek ölümünden sorumlu tutulan ve çetenin elebaşı olan Dr. Fırat Sarı hakkında "kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi", "nitelikli dolandırıcılık", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve 11 kez uygulanmak üzere "resmi belgede sahtecilik" suçlarından toplamda 177 yıl 6 aydan 582 yıl 9'ar aya kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

İHMALLER SIRALANDI

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar ve Terör Suçları Soruşturma Bürosunca hazırlanan fezlekede, Sağlık Bakanlığı Müfettişliğince hazırlanan uzman görüşü raporunda, yenidoğan ünitelerindeki 10 bebeğin hayatını kaybetmesine neden olan tıbbı eksikliklere yer verildi.

Fezlekede yer alan Sağlık Bakanlığı Müfettişliği raporunda, yoğun bakım hizmetlerinin uygulanmasına ilişkin tebliğin kağıt üzerinde uygulandığı, ancak vakaların, yenidoğan hekiminin olmaması, çocuk hekiminin sorumluluğu almaması, hemşirenin tüm tanı ve tedaviyi yönetmesiyle kaybedildiği belirtildi.

YOUTUBE PROGRAMINA KATILMIŞ!

İktidara yakın Sabah gazetesinin haberine göre; Yenidoğan çetesinin elebaşı Dr. Fırat Sarı'nın YouTube'da yayın yapan bir programa katıldığı, "Yenidoğan Nedir?" konusunun işlendiği programda soruları yanıtladığı ortaya çıktı.

"Prematüre bebek nedir, tam anlamıyla tanımını yapar mısınız?" sorusuna yanıt veren Fırat Sarı, "Ortalama 40 hafta ama biz literatürde 37 haftanın altını prematüre olarak tabir ediyoruz. 37 haftanın altında doğan bebekler, işte şu an 21-22 haftaya kadar bebekler bile yaşatılabiliyor. 24 hafta, 28 hafta, 30 hafta doğan bebekler, erken doğan bebekler prematüre oluyor" ifadelerini kullanıyor.