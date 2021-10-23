Sağlık Bakanlığı'nın ambulans helikopter ihalesi iptal edildi!
Sağlık Bakanlığı'nın, Türk Hava Kurumu'nun (THK) alt şirketi olan Gökçen Havacılık firmasıyla yaptığı sözleşme kapsamında 19 helikopterlik anlaşması mahkeme kararıyla tasfiye edildi.
İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclis Üyesi Ali Kıdık, Sağlık Bakanlığı'nın Türk Hava Kurumu (THK) İşletmesi olan Gökçen Havacılık firmasıyla yaptığı sözleşme kapsamında 19 helikopterlik anlaşması dün itibarıyla mahkeme kararıyla tasfiye edildiğini duyurdu.
Sağlık Bakanlığı Ambülans helikopter hizmeti aldığı THK alt şirketi Gökçen Havacılık’ın tasfiyesine karar veren Ankara 7. İdare Mahkemesi kararını dayanak göstererek Ambülans helikopter hizmetini durdurdu pic.twitter.com/P2RnSCgDzh— Ali KIDIK (@alikdk) October 23, 2021
Sözleşmenin fesih kararının Gökçen Havacılık'ın tasfiye edilmesinden kaynaklandığı öğrenildi. Söz konusu fesih nedeniyle bazı bölgelerde ambulans helikopter hizmeti verilemeyecek.
Sağlık Bakanlığı, 2013'te Gökçen Havacılık ile 17 helikopterlik bir ambulans helikopteri sözleşmesi imzalamış ve 2018'te de sözleşme yenilenerek helikopter sayısı 19'e çıkarılmıştı.
AirportHaber'in aktardığına göre göre; bu kapsamda 3 yıldır süren anlaşma, 9 Eylül'de Ankara 7. İdare Mahkemesi'nin kararıyla feshedildi. Söz konusu kararın bugünden itibaren geçerli olduğu ve 5 bölgede ambulans helikopter hizmetinin verilemeyeceği öğrenildi. Taraflar arasında yapılan görüşmelerde 12 bölgede ihale sonuna kadar hizmet verilmeye devam edileceği kaydedildi.
Ambulans helikopterin hizmet veremeyeceği iller ise Afyon, Bursa, Çanakkale, Malatya ve Sivas.
Öte yandan ihalenin iptaliyle birlikte Sağlık Bakanlığı'nın yeniden ihale sürecine başladığı ve 1 ay içinde yeni bir ihale yapılmasının planlandığı belirtildi. Ancak ihale sürecinin bundan çok daha uzun sürebileceği ifade ediliyor.
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