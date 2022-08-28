Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde 408 isme özel kadro açılıyor!

28 Ağustos 2022 Pazar, 11:58

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin kişiye özel kadrolarla 408 öğretim üyesi alacağını açıklayarak, bu kadrolaşmaya tepki gösterdi. İlgezdi, tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

"ARANAN ŞARTLAR BELLİ BİR KİŞİ İÇİN TANIMLANMIŞ"

"Öğretim üyesi için aranan şartlar bölümleri tüm kadrolarda belli bir kişi için tanımlanmış. Örneğin Hamidiye Diş Hekimliği Fakültesi Diş Tedavisi Bölümü için açılan ilanda ‘Farklı kalınlıklarda yüksek ve yarı translusent zirkonya üzerine kaplama ve hidrotermal yaşlanmanın etkisi konusunda çalışması olmak’ şartı eklenmiş. Bir kişinin yaptığı çalışmanın ya da tezinin tam adını vermek, kadroyu adrese teslim etmek değil de nedir?

"GİDERAYAK SON ÇIRPINIŞLARIDIR"

Sağlık Bilimleri Üniversitesi kişiye özel kadrolarla 408 öğretim üyesi alacak. İktidar giderayak kamu kurum ve kuruluşlarını yandaşla dolduruyor. Heybelerini doldurdular. Dünyalıklarını yaptılar. Şimdi sıra çevrelerinin çevrelerinde. İktidara geldikleri günden bu yana üniversiteleri arka bahçelerine çevirdiler, çevirmeye de devam ediyorlar. Fakat bu ilan artık kör göze parmak. Seçime bu kadar az kalmışken 408 isme özel kadro açmaları giderayak son çırpınışlarıdır.

"KANSER İLE SOSYAL MEDYANIN NE ALAKASI VAR?"

Gülhane Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik Bilimleri Bölümü Onkoloji Hemşireliği Anabilim Dalına alınacak bir doktor öğretim üyesi için ise, “Hemşirelik öğrencilerinin sosyal medya bağımlılığı konusunda çalışması olmak şartı aranıyor. Kanser ile sosyal medyanın ne ilgisi var? Onkoloji bölümü için bu şartın hiçbir ilgisi yok”