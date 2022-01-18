Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şiddete uğrayan sağlıkçılar karşısında sessiz

18 Ocak 2022 Salı, 04:00

Salgın döneminde sağlıkta yaşanan şiddet olaylarına ilişkin rapor hazırlandı. Verilere göre sağlık çalışanları günde 13 kez şiddete maruz kaldı. Bu süreçte ise Sağlık Bakanı, 23 tweet attı. Bakan Koca’nın performansı 400 saldırıda bir tweet atmak oldu.

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Ankara Şubesi, koronavirüs salgını döneminde yaşanan sağlıkta şiddet olaylarına ilişkin rapor hazırladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın CHP’li Ömer Fethi Gürer’in önergesine verdiği yanıta göre, sağlıkta günlük kayda geçen şiddet olayı sayısının 13’ün üzerinde olduğu belirtilen raporda, bu duruma karşılık Bakan Fahrettin Koca’nın sosyal medyadan hangi paylaşımları yaptığı derlendi.

Raporda Koca’nın 11 Mart 2020 -15 Ocak 2022 arasındaki şiddete ilişkin paylaşımlarına yer verildi. Buna göre, Koca salgın dönemi boyunca sağlıkta şiddetle ilgili sosyal medya hesabından 23 paylaşım yaptı. Böylece Koca, pandemide ortalama “30 günde 1 tweet” atmış oldu. Raporda, “Sağlıkta şiddeti kınayan Bakanımız, pandemi boyunca artan şiddet olaylarına rağmen gereğini yapmayarak sağlıkta şiddeti kınamakla yetindi” ifadelerine yer verildi.

ŞİDDETİN NEDENİ NE?

Rapora ilişkin konuşan SES Ankara Şubesi Eşbaşkanı Kubilay Yalçınkaya, “Mesela her gün ‘Sağlıkta her şey dört dörtlük, artık kuyruklar yok’ dendikten sonra vatandaş hastaneye gidip talebinin karşılanmadığını görünce sağlık emekçilerini muhatap alıyor. Bakanlık beş dakikada bir muayene yapılacağını söylüyor. Sağlık emekçileri bunu vatandaşa açıklamaya çalıştığında şiddet sağlık emekçilerine yöneliyor” ifadelerini kullandı.