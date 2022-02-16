Sağlık çalışanlarından özlük hakları için iş bırakma eylemi

16 Şubat 2022 Çarşamba, 04:00

Sağlık çalışanlarının tüm yurt genelinde özlük hakları için geçen hafta iş bırakmasının ardından, yarın ve cuma günü de aile hekimleri iş bırakacak. Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) Başkanı Kemal Noyan ve Yönetim Kurulu Üyesi Taner Balbay, aile hekimlerinin yapacağı bu eyleme ilişkin Cumhuriyet’e konuştu.

Hekimlerin beklentilerini üç başlıkta özetleyen Noyan, “Hekim ve diğer sağlık mensuplarının özlük ve emeklilik haklarının acil olarak iyileştirilmesini, sağlık çalışanına şiddeti önlemeye yönelik etkili ve hukuki bir düzenlemeyi ve Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği’nin geri çekilmesini istiyoruz” dedi. Noyan, “Özellikle pandemi döneminde tüm dünyada öneminin farkına varılan koruyucu hekimlik sistemine Sağlık Bakanlığı’nın daha fazla önem vermesini ve sahada çalışan hekimleri ve AHEF ile istişare etmesini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

"ACİLLER AÇIK"

Noyan, “Bu eylemsellik vatandaşı mağdur etmek için değil, daha nitelikli bir sağlık hizmeti vermek, olumsuz koşulların düzeltilmesi için sesimizi duyurmak amacıyla yapılıyor. Yani vatandaşlar da bu eylemi destekliyor. Aile hekimleri acil sağlık hizmeti vermiyor. Eylem günlerinde acil sağlık hizmeti veren acil ve 112 sağlık hizmetleri çalışır durumda olacak” bilgisini paylaştı.

"ASGARİ KADAR BİLE ARTMADI"

Yönetim kurulu üyesi Balbay ise aile sağlığı merkezi giderleri için verilen cari giderlerin yetersizliğine dikkat çekerek, “Son 10 yılda cari gider ödemeleri giderek azalmakta, elektrik faturaları bile ticarethane olarak gelmektedir. Son asgari ücret artışıyla cari giderlere asgari ücret kadar bile artış yapılmamış, tüm Türkiye’de 15-20 bin sözleşmeli sağlık personeli işsizlik tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştır.”