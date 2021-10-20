Sağlık Bakanlığı, aile hekimlerinin 'yönetmelik' protestolarını görmezden geldi

20 Ekim 2021 Çarşamba, 04:00

Aile hekimlerinin görüşme talebini karşılamayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Meclis’te verilen önergeleri de yanıtlamadı. Bakanla görüşme taleplerinin artık karşılanmasını beklediklerini söyleyen Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) Başkanı Dr. Özlem Sezen, “Emekliliği gelip hiç emekli olmayı düşünmediğini söyleyen insanlar ‘Yeter artık’ diyerek emeklilik dilekçesi veriyor, istifalar oluyor. Bakanlığımızın ‘Bunlar neden oluyor’ diye düşünmesi lazım” dedi.

Bir kere Sağlık Bakan Yardımcısı’yla görüşebildiklerini belirten Sezen, “Bu görüşmeden sonra, ilk iş bırakma eylemimizden önce bir katsayı değişikliği oldu. Bizim hak edişlerimizden yüzde 10’luk bir kesinti olacaktı, bu önlendi. Ancak bu değişiklik de kalıcı olarak yapılmadı çünkü yönetmelikte o madde durmaya devam ediyor. Yani beklediğimiz düzenlemeler şu ana kadar yapılmadı” ifadelerini kullandı.

Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği’yle, görevleriyle ilgili olarak sosyal medya paylaşımı yapan, basına “izinsiz” demeç veren aile hekimlerine cezalar verileceği belirtilmiş ayrıca hekimler için bazı maaş kesintileri öngörülmüştü.