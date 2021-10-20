Sağlık Bakanlığı, aile hekimlerinin 'yönetmelik' protestolarını görmezden geldi
Aile hekimlerinin kendilerine cezalar getiren yönetmeliği iş bırakma eylemleri ve mitinglerle protesto etmesine karşın Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan herhangi bir açıklama gelmedi.
Aile hekimlerinin görüşme talebini karşılamayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Meclis’te verilen önergeleri de yanıtlamadı. Bakanla görüşme taleplerinin artık karşılanmasını beklediklerini söyleyen Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) Başkanı Dr. Özlem Sezen, “Emekliliği gelip hiç emekli olmayı düşünmediğini söyleyen insanlar ‘Yeter artık’ diyerek emeklilik dilekçesi veriyor, istifalar oluyor. Bakanlığımızın ‘Bunlar neden oluyor’ diye düşünmesi lazım” dedi.
Bir kere Sağlık Bakan Yardımcısı’yla görüşebildiklerini belirten Sezen, “Bu görüşmeden sonra, ilk iş bırakma eylemimizden önce bir katsayı değişikliği oldu. Bizim hak edişlerimizden yüzde 10’luk bir kesinti olacaktı, bu önlendi. Ancak bu değişiklik de kalıcı olarak yapılmadı çünkü yönetmelikte o madde durmaya devam ediyor. Yani beklediğimiz düzenlemeler şu ana kadar yapılmadı” ifadelerini kullandı.
Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği’yle, görevleriyle ilgili olarak sosyal medya paylaşımı yapan, basına “izinsiz” demeç veren aile hekimlerine cezalar verileceği belirtilmiş ayrıca hekimler için bazı maaş kesintileri öngörülmüştü.
İlgili Haberler
- Aile hekimlerine ‘iş bıraktın’ cezası
- Mitingleri engellenen aile hekimleri sosyal medyadan haykırdı
- İş bırakan aile hekimleri isyan etti: "Kabul etmiyoruz"
- Aile hekimleri ‘yasakçı’ yönetmeliğe karşı eylem yapacak, iş bırakma ve istifalar geliyor
- Aile hekimlerinin sosyal medya paylaşımı yapması, demeç vermesi yasaklanıyor
Video Haberler
- tv100 stüdyosunda gerginlik
- Emniyet Müdürü'nü ölüme sürükleyen anların videosu
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
- Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti
- Z kuşağı endişesi Erdoğan'a şarkı söylettirdi
En Çok Okunan Haberler
- Turşu tüketimine dikkat!
- Erdoğan'dan kendi maaşına rekor zam
- Kılıçdaroğlu'ndan, Bilal Erdoğan'a sert tepki
- İmamoğlu'ndan Bahçeli'ye yanıt
- Erdoğan üç ismin gerisinde kaldı
- İBB'nin yeni taksi planı belli oldu
- Afrika ziyaretinin gerekçesi ne?
- Arabaya binecek halimiz kalmadı
- Erdoğan'ın berberi alıkoydu demişti...
- İstanbul'da kiraların en çok arttığı ilçeler belli oldu