Burdur'da skandal görüntüler! Sağlık çalışanlarının 10 Kasım'da 'çiğ köfte partisi'ne soruşturma

Yayınlanma: 13.11.2023 - 00:06

Güncelleme: 13.11.2023 - 00:06

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatür'ün ebediyete intikalinin 85'inci yıldönümünde sosyal medyada paylaşılan bir video krize neden oldu.

Burdur Halk Sağlığı Merkezi'nde sağlık çalışanları tarafından 10 Kasım'da düzenlenen çiğ köfte partisi gündem oldu. Görüntüde çalışanların oyun havaları eşliğinde dans etmelerine tepki geldi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ

Olayla ilgili Burdur Valiliği de soruşturma başlattı. Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Yerel ve ulusal basın ile sosyal medya hesaplarında yer alan haber içeriği ile ilgili olarak valiliğimiz tarafından idari soruşturma başlatılmıştır” denildi.

Basın Açıklaması 2023/126



İlimizde yayın hayatını sürdüren https://t.co/rjjujHQiOo internet haber sitesinde "10 Kasım'da Çiğ Köfte Partisi" başlıklı habere yer verilmiştir.



Yerel ve ulusal basın ile sosyal medya hesaplarında yer alan haber içeriği ile ilgili olarak Valiliğimiz… pic.twitter.com/yeOlsmJYp0 — T.C. Burdur Valiliği (@Burdurvalilik) November 12, 2023

EĞİTİM SONRASI ETKİNLİK DÜZENLENMİŞ

Öte yandan 10 günlük eğitim semineri için ilçe ve köylerden gelen personelin Halk Sağlığı Merkezi'nde eğitim gördüğü ve eğitimin son günü 10 Kasım’da bir parti düzenledikleri iddia edildi. Düzenlenen partinin 10 Kasım günü olması, çektikleri video ve görüntülerin doktorların WhatsApp grubunda paylaşılması sonrası tepkilerin geldiği öğrenildi.