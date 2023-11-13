Burdur'da skandal görüntüler! Sağlık çalışanlarının 10 Kasım'da 'çiğ köfte partisi'ne soruşturma
Burdur'da Halk Sağlığı Merkezi'ndeki çalışanların 10 Kasım'da çiğ köfte partisi yaptığı iddiası krize neden oldu. Görüntülerin yayılmasının ardından tepkiler peş peşe gelirken valilikten yapılan açıklamada soruşturma başlatıldığı bildirildi.
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatür'ün ebediyete intikalinin 85'inci yıldönümünde sosyal medyada paylaşılan bir video krize neden oldu.
Burdur Halk Sağlığı Merkezi'nde sağlık çalışanları tarafından 10 Kasım'da düzenlenen çiğ köfte partisi gündem oldu. Görüntüde çalışanların oyun havaları eşliğinde dans etmelerine tepki geldi.
VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ
Olayla ilgili Burdur Valiliği de soruşturma başlattı. Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Yerel ve ulusal basın ile sosyal medya hesaplarında yer alan haber içeriği ile ilgili olarak valiliğimiz tarafından idari soruşturma başlatılmıştır” denildi.
Basın Açıklaması 2023/126— T.C. Burdur Valiliği (@Burdurvalilik) November 12, 2023
İlimizde yayın hayatını sürdüren https://t.co/rjjujHQiOo internet haber sitesinde "10 Kasım'da Çiğ Köfte Partisi" başlıklı habere yer verilmiştir.
Yerel ve ulusal basın ile sosyal medya hesaplarında yer alan haber içeriği ile ilgili olarak Valiliğimiz… pic.twitter.com/yeOlsmJYp0
EĞİTİM SONRASI ETKİNLİK DÜZENLENMİŞ
Öte yandan 10 günlük eğitim semineri için ilçe ve köylerden gelen personelin Halk Sağlığı Merkezi'nde eğitim gördüğü ve eğitimin son günü 10 Kasım’da bir parti düzenledikleri iddia edildi. Düzenlenen partinin 10 Kasım günü olması, çektikleri video ve görüntülerin doktorların WhatsApp grubunda paylaşılması sonrası tepkilerin geldiği öğrenildi.
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