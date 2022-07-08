Sağlık çalışanlarının eyleminde astsubaya 'polise tokat' gözaltısı

Konya'da Dr. Ekrem Karakaya'nın görevi başında öldürülmesini protesto eden bazı sağlık çalışanlarıyla polisler arasında yaşanan arbede sırasında bir polise tokat attığı tespit edilen kişi gözaltına alındı.

AA
08 Temmuz 2022 Cuma, 08:43
Sağlık çalışanlarının eyleminde astsubaya 'polise tokat' gözaltısı
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Türk Tabipleri Birliği (TTB), İstanbul Tabip Odası, İstanbul Aile Hekimliği Derneği (İSTAHED) ile bazı sağlık meslek odaları ve sendikalara üye sağlık çalışanları tarafından dün İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İÜC) Cerrahpaşa Tıp Fakültesi önünde düzenlenen gösterilerde yaşanan arbede sırasında bir kişinin polise tokat attığı belirlendi.

Polis ekiplerinin, Çemberlitaş'ta bulunan İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü binasına yürümek isteyen sağlık çalışanlarına izin vermemesi üzerine yaşanan gerginlik sırasında, sağlık çalışanı eşine destek vermek için orada olduğu öğrenilen astsubay N.K.Ö'nün, Çevik Kuvvet polislerinden birine tokat attığı anlar kameralara yansıdı.

Kameralar tarafından olayın faili olduğu belirlenen N.K.Ö'nün, ilerleyen saatlerde gözaltına alındığı belirtildi.


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