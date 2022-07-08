Sağlık çalışanlarının eyleminde astsubaya 'polise tokat' gözaltısı
Konya'da Dr. Ekrem Karakaya'nın görevi başında öldürülmesini protesto eden bazı sağlık çalışanlarıyla polisler arasında yaşanan arbede sırasında bir polise tokat attığı tespit edilen kişi gözaltına alındı.
Türk Tabipleri Birliği (TTB), İstanbul Tabip Odası, İstanbul Aile Hekimliği Derneği (İSTAHED) ile bazı sağlık meslek odaları ve sendikalara üye sağlık çalışanları tarafından dün İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İÜC) Cerrahpaşa Tıp Fakültesi önünde düzenlenen gösterilerde yaşanan arbede sırasında bir kişinin polise tokat attığı belirlendi.
Polis ekiplerinin, Çemberlitaş'ta bulunan İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü binasına yürümek isteyen sağlık çalışanlarına izin vermemesi üzerine yaşanan gerginlik sırasında, sağlık çalışanı eşine destek vermek için orada olduğu öğrenilen astsubay N.K.Ö'nün, Çevik Kuvvet polislerinden birine tokat attığı anlar kameralara yansıdı.
Kameralar tarafından olayın faili olduğu belirlenen N.K.Ö'nün, ilerleyen saatlerde gözaltına alındığı belirtildi.
Video Haberler
- Gökyüzü 'yeşile' döndü: Sosyal medyada gündem oldu
- İşte yıl sonu dolar ve enflasyon beklentisi
- Erdal Acar ve MHP'li Gürz tutuklandı
- Işıkta beklerken TIR çarptı: Çok sayıda yaralı var
- Zeytinburnu D-100'de feci kaza: 1 ölü
- Pazarcıların park kavgasında kan aktı: 8 yaralı
- Halk otobüsü ile ekmek dağıtım aracı çarpıştı
- İstanbul'da bayram yoğunluğu başladı
- Katledilen Ekrem Karakaya ile ilgili kahreden ayrıntı!
- Katıldığı etkinlikte göğsünden vuruldu
En Çok Okunan Haberler
-
- Motorine indirim geldi: İşte son fiyatlar...
- TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları açıklandı
- Duran'ın ailesinden Şeker'in tahliyesine tepki
- Katıldığı etkinlikte göğsünden vuruldu
- Kameralar önünde gerginlik
- Cenaze töreninde Koca'ya büyük protesto
- 'Utanmadan soruyorsunuz...'
- Kadir Şeker'e tahliye kararı!
- 'Kabe'den Mustafa Ceceli aradı, tavaf edemiyorum dedi'
- Fenalaşan polise doktorlar müdahale etti