Sağlık emekçilerinden zorunlu emeklilik protestosu: Bu sistemi kabul etmeyeceğiz
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde bir araya gelen sağlık emekçileri zorunlu emeklilik sistemini protesto etti. İnsanca yaşamak istiyoruz diyen emekçiler, "Biz bu sistemi kabul etmeyeceğiz" dedi.
Sağlık emekçileri zorunlu emeklilik sistemini protesto etmek için Cerrahpaşa Tıp Fakültesi yemekhanesi önünde toplandı.
Protestoya DİSK ve DEV Sağlık İş Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu da katıldı.
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki sağlık emekçileriyle bir araya gelen Çerkezoğlu, "Zorunlu Emekliliğe Hayır" dedi.
Sağlık emekçileri yaptıkları basın açıklamasında, "Bizleri görmezden geldiniz. 2017'ye kadar bizlerin hiçbir hakkı yoktu. Bizlerin sırtından yıllarca geçindiler, uyduruk kadrolar verdiler. Şimdi de zorunlu emeklilik vermek istiyorlar. Biz bunu kabul etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.
"İnsanca yaşamak istiyoruz" sloganı atan emekçiler, "Adalet için yaşayacağımız adaletli bir sistemi, emeğin Türkiye'sini hep birlikte kuracağız" dedi.
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