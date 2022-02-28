Sağlık emekçilerini ayağa kaldıran olay: Hemşirenin saçını çekip, tekme attı
Giresun Prof. Dr. İlhan Özdemir Devlet Hastanesi'nde hemşire Kamer Yurt Dizdar (39), Sema Bekdemir'in (21) saldırısına uğradı. Dizdar'ı darbeden Bekdemir, gözaltına alınıp ifade vermesinin ardından serbest bırakıldı.
Olay, 26 Şubat saat 04.30 sıralarında Teyyaredüzü Mahallesi’ndeki Giresun Prof. Dr. İlhan Özdemir Devlet Hastanesi Acil Servisi’nde meydana geldi. Sema Bekdemir, rahatsızlanınca 4 arkadaşı tarafından hastaneye götürüldü.
Burada Bekdemir'e serum takıldı. Bir süre serumla tedavi edilen Bekdemir'in yanına hemşire Kamer Yurt Dizdar giderek biten serumu çıkardı. Serumun takıldığı yerin kanamaması için pamukla kolunu bastırmasını söyleyen Dizdar'a, Bekdemir, kolunun uyuştuğunu bu nedenle bastıramayacağını belirterek, işlemi Dizdar’ın yapmasını istedi. Bekdemir'in talebi doğrultusunda hemşire Dizdar, Bekdemir'in kolundaki pamuğu sargı bandıyla bantladı. Bu sırada ayağa kalkan Bekdemir, sırtı dönük halde yürüyen Dizdar'a saldırdı. Kamer Yurt Dizdar'ın saçını çeken, tekme atıp darbeden Bekdemir, hastanenin güvenlik görevlilerince sakinleştirildi.
'Beyaz Kod' ihbarıyla olay yerine gelen polis, Sema Bekdemir'i gözaltına aldı. Emniyete götürülen Bekdemir, ifadesinin ardından serbest bırakıldı, taraflar ise birbirinden şikayetçi oldu.
Kamer Yurt Dizdar'ın olay sonrasında psikolojisinin bozulduğu ve tedaviye alındığı öğrenildi. Olayı şokunu üzerinden atlatamayan Dizdar'a, hastanenin psikoloji bölümü tarafından rapor verildiği bildirildi.
SAĞLIK EMEKÇİLERİNDEN TEPKİ
Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Giresun İl Temsilciliği, olayın ardından hastane önünde basın açıklaması yapıp sağlıkta şiddete tepki gösterdi. Eş Başkan Şirin Karadurmuş, sağlıkta şiddetin, sağlıkçıların en büyük sorunu olduğunu söyledi. Dizdar'a yapılan saldırının tıbbi yardım almak isteyenlerin tedavi hakkına saldırı olduğunu belirten Karadurmuş, "Hemşire arkadaşımızı kimin darbettiği, o, bu, şu olmuş çok da önemli değil. Önemli olan görevi başında bir sağlık emekçisinin şiddete uğramasıdır. Failler yakalanır, asıl önemli olan sorunu kökünden çözmektir. Oysa çözüm gayet basittir. Sağlık emekçilerine şiddet uygulayanlara yönelik cezaların artırılması ve herkese ayrımsız uygulanmasıdır. Mevcut haliyle verilen cezalar tutuklama sınırının altında kaldığından, şiddet olaylarında saldırganlar eğer yeterli kamuoyu baskısı yaratılamamış ise tutuksuz yargılanmaktadır. Talebimiz, gayet basit ve de nettir. Sağlık emekçilerine yönelik şiddet olaylarında cezaların artırılarak tutuklamaların zorunlu hale getirilmesidir" diye konuştu.
İlgili Haberler
- Sağlık-Sen'den 'Sağlıkta Şiddet Raporu': Ocak ayında 57 sağlık emekçisi mağdur oldu
- Sağlık Bakanı Koca'dan "sağlıkta şiddet" değerlendirmesi
- CHP Milletvekili Kasap: Günde ortalama 30 sağlıkta şiddet vakası yaşanıyor
Günün Video Haberi
Video Haberler
- 'Bir anda patlama sesleri gelmeye başladı'
- Kuveyt'te Ulusal Gün kutlandı
- Harkov'da mahsur kalan Türk öğrenci dehşeti yaşadı
- 21 yaşındaki işletmeci: Bu kadar mı bağımlı bir ülkeyiz?
- Esir alınan Rus askerlerinin görüntülerini yayınlandı
- 'Makineli tüfek sesleriyle uyandım'
- Savaşın simge ismi oldu
- Sivil yurttaş füzenin hedefi oldu
- İşte savaşın korkunç yüzü!
- Ukrayna'daki Türk öğrenciler sığınaklara indi
En Çok Okunan Haberler
- Hendek davasında patrondan tepki çeken savunma
- Halil Sezai şüpheli sıfatıyla ifade verdi
- Six Turkish opposition parties reached consensus
- Rus ordusu 'özel savaş' durumuna geçti!
- 'Bu projeler, çağdaş ve dirençli bir İzmir’in teminatı'
- RTÜK'ten, kanallara 'Ukrayna' talimatı
- 'Kaçıracağım' tehdidi üzerine köy meydanında vurdu
- İstanbul'da kaçak göçmenlere baskın
- Ertuğrul Sağlam, İran temsilcisi Tractor ile anlaştı
- Ankara'da halk ekmeğe zam