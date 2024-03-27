Sağlık için tek bir çivi çakılmadı

Yurttaşlar sağlık hizmetlerine ulaşmakta güçlük yaşarken sağlık emekçileri de kötü çalışma koşullarıyla mücadele ediyor.

Merve Kılıç
Yayınlanma: 27.03.2024 - 04:00
Sağlık için tek bir çivi çakılmadı
Abone Ol google-news

21 metrekarelik konteynerlerde hizmet vermeye çalışan aile hekimlerinin, azalan nüfus nedeniyle maaşları neredeyse yarı yarıya kesiliyor. 

Deprem bölgesinde çalışma yürüten Türk Tabipleri Birliği Aile Hekimliği Kolu (TTB-AHEK) Başkanı Emrah Kırımlı, “Hatay’da depremde yeni yapılmış hastane yıkıldı. İhaleleri Sağlık Bakanlığı yapıyordur ama Hatay’daki bir şehir hastanesiydi. TOKİ’ler yapıyor bunları. O binalarda insanlar deprem esnasında öldü. Depremden sonra hastane çalışmadığı için de insanlar öldü. Yaptıkları yapacaklarının garantisi mi?” ifadelerini kullandı. 

Hatay Tabip Odası Başkanı Sevder Yılmaz ise “63 ASM depremde yıkıldı. Hiçbirine bir çivi bile çakılmadı. Yenisi de yapılmadı. Aile hekimleri de yönetmelikte olmayan bir şekilde konteynerlerde görevlendiriliyorlar. Buna rağmen maaşları yüzde 50 kesiliyor” dedi. 

İki günlük iş bırakmaya gittiklerini söyleyen Yılmaz, “Bu ASM’lerin yeniden yapımı sağlanmalı. Buranın afet bölgesi ilan edilip aile hekimliğindeki uygulamaların bir süre askıya alınması gerek” dedi.


deprem haberleri deprem bölgesi haberleri Doktor haberleri Emrah Kırımlı haberleri

İlgili Haberler

Türk Diş Hekimleri Birliği'nin raporu gerçeği gözler önüne serdi

Türk Diş Hekimleri Birliği'nin raporu gerçeği gözler önüne serdi
Deprem bölgesindeki aile hekimleri, düşen nüfus nedeniyle maaşlarda kesintiyi eleştirdi:Aile sağlığı merkezleri ‘enkaz altında’

Deprem bölgesindeki aile hekimleri, düşen nüfus nedeniyle maaşlarda kesintiyi eleştirdi:Aile sağlığı merkezleri ‘enkaz altında’
Aile hekimleri iş bıraktı: 'Deprem desteği uzatılsın'

Aile hekimleri iş bıraktı: 'Deprem desteği uzatılsın'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Murat Kurum için oy istemişti... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan 'seçim güvenliği' açıklaması

Murat Kurum için oy istemişti... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan 'seçim güvenliği' açıklaması
Fas’tan Hakim Ziyech iddialarına yanıt!

Fas’tan Hakim Ziyech iddialarına yanıt!
İmamoğlu’ndan Yerlikaya’ya sert tepki: ‘Dönsene Ankara’ya, işin gücün yok mu?’

İmamoğlu’ndan Yerlikaya’ya sert tepki: ‘Dönsene Ankara’ya, işin gücün yok mu?’
A Milli Futbol Takımı’nın son rakibi belli oldu!

A Milli Futbol Takımı’nın son rakibi belli oldu!
Bebek satışı yapılan siteler kapatıldı: 30 saat sonra düğmeye bastılar

Bebek satışı yapılan siteler kapatıldı: 30 saat sonra düğmeye bastılar
Zaha’dan milli takım açıklaması: ‘Geri dönmeye hazırım’

Zaha’dan milli takım açıklaması: ‘Geri dönmeye hazırım’
Emekliler dikkat! Başvurular bugün başladı... Emekli maaşı promosyon ödemesi nasıl alınır? Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

Emekliler dikkat! Başvurular bugün başladı... Emekli maaşı promosyon ödemesi nasıl alınır? Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?
Uzmanlar uyarıyor! Kalıcı oje kullanımının tırnak sağlığı üzerindeki etkileri

Uzmanlar uyarıyor! Kalıcı oje kullanımının tırnak sağlığı üzerindeki etkileri