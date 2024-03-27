Sağlık için tek bir çivi çakılmadı

Yayınlanma: 27.03.2024 - 04:00

Güncelleme: 27.03.2024 - 04:00

21 metrekarelik konteynerlerde hizmet vermeye çalışan aile hekimlerinin, azalan nüfus nedeniyle maaşları neredeyse yarı yarıya kesiliyor.

Deprem bölgesinde çalışma yürüten Türk Tabipleri Birliği Aile Hekimliği Kolu (TTB-AHEK) Başkanı Emrah Kırımlı, “Hatay’da depremde yeni yapılmış hastane yıkıldı. İhaleleri Sağlık Bakanlığı yapıyordur ama Hatay’daki bir şehir hastanesiydi. TOKİ’ler yapıyor bunları. O binalarda insanlar deprem esnasında öldü. Depremden sonra hastane çalışmadığı için de insanlar öldü. Yaptıkları yapacaklarının garantisi mi?” ifadelerini kullandı.

Hatay Tabip Odası Başkanı Sevder Yılmaz ise “63 ASM depremde yıkıldı. Hiçbirine bir çivi bile çakılmadı. Yenisi de yapılmadı. Aile hekimleri de yönetmelikte olmayan bir şekilde konteynerlerde görevlendiriliyorlar. Buna rağmen maaşları yüzde 50 kesiliyor” dedi.

İki günlük iş bırakmaya gittiklerini söyleyen Yılmaz, “Bu ASM’lerin yeniden yapımı sağlanmalı. Buranın afet bölgesi ilan edilip aile hekimliğindeki uygulamaların bir süre askıya alınması gerek” dedi.