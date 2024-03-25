Türk Diş Hekimleri Birliği'nin raporu gerçeği gözler önüne serdi
Raporda Türkiye’de dekanı diş hekimi olmayan 14 diş hekimliği fakültesi bulunduğu kaydedilirken bazı fakültelerin dekanlarının bölümlerinin “hukuk”, “ilahiyat”, “iktisadi ve idari bilimler” olduğu görüldü.
Türk Dişhekimleri Birliği’nin (TDB) Dişhekimliği Eğitimi ve İnsan Gücü Mart 2024 Raporu’nda dekanı dişhekimi olmayan diş hekimliği fakültelerin yer aldığı liste yayımlandı.
Rapordaki dekanı diş hekimi olmayan 14 diş hekimliği fakültesinin yer aldığı listede Adnan Menderes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nin dekanı Prof. Dr. Bülent Kent’in bölümünün “hukuk”, Batman Üniversitesi’nin dekanı Prof. Dr. İdris Demir’in bölümünün “iktisadi ve idari bilimler”, Bingöl Üniversitesi dekanı Prof. Dr. İbrahim Çapak’ın bölümünün “ilahiyat” olduğu bilgisi yer aldı. Ayrıca Giresun Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Şahin’in bölümünün de iş sağlığı ve güvenliği olduğu raporla ortaya çıktı.
‘13 FAKÜLTEDE PROFESÖR YOK’
Raporda ayrıca diş hekimliği fakültelerindeki profesörlerin dağılımnın da dengeli olmadığı belirtildi. 105 diş hekimliği fakültesinin 13’ünde tek bir profesör bile bulunmadığı ifade edildi. Buna göre “Batman, Bilecik Şeyh Edebali, Bingöl, Fırat, Harran, Iğdır, İstanbul-Cerrahpaşa, Kafkas, Karabük, Nevşehir Hacıbektaş, Niğde Ömer Halisdemir, Van Yüzüncü Yıl ve Yozgat Bozok” üniversitelerinin diş hekimliği fakültelerinde profesör bulunmuyor. Ayrıca toplam 826 profesörün yüzde 67’si 18 fakültede öğrenci yetiştirirken yüzde 33’ünün ise 77 fakültede öğrenci yetiştiriyor. Raporda Türkiye’de toplam uzman hekim sayısının 7 bin 72, aktif uzmanlık öğrencisi sayısının da 2 bin 834 olduğu kaydedildi. Uzmanlık sayılarındaki artışın, ağız ve diş sağlığı hizmetlerinin pahalılaşmasına neden olarak, yurttaşların hizmete ulaşımının azalacağı da raporda belirtildi.
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