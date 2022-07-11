Sağlık-Sen'den 'hastane girişlerinde sıkı güvenlik takibi' çağrısı

11 Temmuz 2022 Pazartesi, 15:40

Sonu gelmeyen sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin son adreslerinden biri Konya oldu.

Konya Şehir Hastanesi'nde görevli kardiyoloji doktoru Ekrem Karakaya, Yunak İlçe Devlet Hastanesi'nde görevli Hacı Mehmet Akçay tarafından silahla katledildi. Bunun üzerine sağlık çalışanları, görevi başında öldürülen Karakaya için, sağlıkta şiddete dikkat çekmek amacıyla 7-8 Temmuz'da iş bırakma kararı aldı.

Binlerce doktor, belirlenen tarihler arasında polis ablukası altında sağlık çalışanlarına yönelik sonu gelmeyen şiddeti protesto etti ve Karakaya'yı andı.

Türkiye, Karakaya'ya ağlamaya devam ederken; Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, aciller başta olmak üzere hastane girişlerinde sıkı güvenlik takibi yapılması çağrısında bulundu.

Durmuş, yaptığı yazılı açıklamada, hastanelerde yaşanan şiddet olaylarını ve en son Konya Şehir Hastanesinde görevli Uzman Dr. Ekrem Karakaya'nın görevi başında silahlı saldırı sonucu öldürüldüğünü hatırlattı.

"BEDELİNİ TÜM SAĞLIK SİSTEMİ ÖDER"

Bu sorunun önüne geçilmesi için acilen adım atılması gerektiğini belirten Durmuş, "Acilen yapılması gereken, tüm paydaşların katılımıyla bir araya gelinip, yol haritasının belirlenmesi ve adımların birer birer atılmasıdır. Aciller başta olmak üzere hastane girişlerinde sıkı güvenlik takibi yapılması, bu adımların ilkini oluşturmalıdır. Aksi bir yaklaşım, sağlık emekçilerini zaman içinde çalışamaz hale getirir ki bedelini tüm sağlık sistemi öder" ifadelerini kullandı.