Sağlıkçılar İzmir'den seslendi: Susmayacağız
Sağlıkçılar, Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği’ni protesto etmek amacıyla İzmir’de miting düzenledi. İzmir Tabip Odası Başkanı Lütfi Çamlı, yönetmelik iptal edilene kadar, hafta başında iş bırakacaklarını duyurdu.
Türkiye’nin dört bir yanından gelen binlerce sağlık emekçisi, Sağlık Bakanlığı’na “Susmuyoruz, korkmuyoruz, vazgeçmeyeceğiz” diyerek İzmir’de miting düzenledi.
Gündoğdu Meydanı’ndaki mitinge Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN), Birinci Basamak Sağlık Çalışanları Birlik Dayanışma Sendikası (BDS), Genel Sağlık- İş Sendikası, İzmir Aile Hekimleri Derneği (İZAHED), İzmir Aile Sağlığı Çalışanları Derneği (İZASED), İzmir Tabip Odası, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), Türkiye Aile Hekimliği Uzmanlık Derneği (TAHUD) gibi çok sayıda kurumun temsilci ile İzmir ve diğer illerden gelen sağlık çalışanı katıldı.
Ortak basın metnini okuyan Çamlı, “Tehditler, baskılar, mobbingler bize geri adım attırmayacak. Yönetmeliğin ilk yayımlandığı günden beri mücadelemizi sürdürüyoruz. Giderek çoğalıyoruz, dayanışmamız büyüyor. Bu ceza yönetmeliği geri çekilinceye kadar mücadelemizi yan yana, omuz omuza sürdürme kararlılığındayız” dedi.
Video Haberler
- 'Üsküdar Belediyesi, İBB koydu diye elektrik vermiyor'
- Taksicinin ittiği kadın canından oluyordu!
- Haluk Bilginer'den 'Cübbeli' yorumu
- Canlı yayında çarpıcı 'İmamoğlu' iddiası
- Albayrak-Nebati ilişkisinin perde arkası
- '5 Pound'a 2 kişilik kahvaltı yaptık'
- ''Türkiye'nin dört tarafı hain''
- AKP'ye oy veren esnafın isyanı
- Erken seçim için canlı yayında tarih verdi
- Toplu taşımaya binmek, dışarıda yemek yemek lüks
En Çok Okunan Haberler
- Doların yeni zirvesini tarih vererek açıkladı
- Milyoner'e damga vuran soru
- Kripto parada deprem: Bitcoin, Ethereum çakıldı
- TÜİK'in eski başkanından sert sözler
- Kılıçdaroğlu: 'Göndereceğiz onu'
- O fotoğraf savcının önüne kondu
- Haluk Bilginer'den 'Cübbeli' yorumu
- Canlı yayında çarpıcı 'İmamoğlu' iddiası
- İzmir'de vahşet: Evi basıp dehşet saçtı
- Etiketler tek tek değiştirildi