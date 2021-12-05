Sağlıkçılar İzmir'den seslendi: Susmayacağız

05 Aralık 2021 Pazar, 02:00

Türkiye’nin dört bir yanından gelen binlerce sağlık emekçisi, Sağlık Bakanlığı’na “Susmuyoruz, korkmuyoruz, vazgeçmeyeceğiz” diyerek İzmir’de miting düzenledi.

Gündoğdu Meydanı’ndaki mitinge Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN), Birinci Basamak Sağlık Çalışanları Birlik Dayanışma Sendikası (BDS), Genel Sağlık- İş Sendikası, İzmir Aile Hekimleri Derneği (İZAHED), İzmir Aile Sağlığı Çalışanları Derneği (İZASED), İzmir Tabip Odası, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), Türkiye Aile Hekimliği Uzmanlık Derneği (TAHUD) gibi çok sayıda kurumun temsilci ile İzmir ve diğer illerden gelen sağlık çalışanı katıldı.

Ortak basın metnini okuyan Çamlı, “Tehditler, baskılar, mobbingler bize geri adım attırmayacak. Yönetmeliğin ilk yayımlandığı günden beri mücadelemizi sürdürüyoruz. Giderek çoğalıyoruz, dayanışmamız büyüyor. Bu ceza yönetmeliği geri çekilinceye kadar mücadelemizi yan yana, omuz omuza sürdürme kararlılığındayız” dedi.