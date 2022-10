İzmirli sağlıkçılardan şiddete maskeli tepki: Neden bu öfke?

10 Ekim 2022 Pazartesi, 15:36

İzmir’deki sağlık meslek örgütleri sağlıkta şiddete ortak tepki gösterdi. İl Sağlık Müdürlüğü önünde buluşan sağlıkçılar, Torbalı ilçesinde aile hekimliği yapan Dr. Ekin Hürel Günay’ın uğradığı darp olayını kınayarak, etkin bir sağlıkta şiddet yasası istedi. Şiddet mağduru meslektaşları Günay’ın katıldığı eylemde kendisinin olay sonrasında çekilen yüzü yaralı fotoğrafından yapılan maskeler takan sağlık emekçileri “Yaşamak, yaşatmak istiyoruz”, “Sağlıkta şiddet sona ersin” sloganlarıyla taleplerini dile getirdi.

Alkışlar ve ıslıklarla Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın “Bu tarz tepkiler devleti aciz duruma düşürüyor” şeklindeki sözlerini de protesto eden sağlıkçılar adına hazırlanan ortak açıklamayı okuyan İzmir Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Süleyman Kaynak, “Sağlık çalışanlarına yönelik saldırılar artık organize hale gelmiştir. Takip edip planlanarak uygulanan olayla yaşamaktayız. Bu düşüncedir ki artık, sağlık çalışanlarının sadece çalıştıkları sağlık kurumlarında değil, sokakta, evlerinde, arabalarında, alış veriş merkezlerinde ve her yerde, can güvenliği olmaksızın, büyük tehditler altında yaşamalarına yol açmaktadır. Sağlıkta terör artık ülkemizin en acil, en can yakıcı sorunudur ve bunun sona erdirilmesi için acil bir şekilde etkili bir sağlıkta şiddet yasası çıkarılmalı. Bu süreçlerde sağlık örgütlerinin görüşleri alınmalıdır. Bir şiddete daha tahammülümüz yoktur. İflas etmiş ve çökmüş bir sağlık sisteminin faturasını hekimler ve sağlık çalışanları olarak biz ödemek istemiyoruz. Etkili bir sağlıkta şiddet yasası istiyoruz. Sağlık kurumlarında güvenlik tedbirlerinin artırılmasını istiyoruz. Bilimsel verilerle planlanmış bir sağlık ortamı istiyoruz. Sağlıkta dönüşüme son, sağlıkta şiddete son” diye konuştu.

Geçtiğimiz günlerde mesai çıkışında Torbalı’da çalıştığı aile sağlık merkezi önünde bir grunbun sopalı saldırısına uğrayan Dr. Ekin Hürel Günay da şunları söyledi: “Değerli Türk halkının değerli insanlarına seslenmek istiyorum, biz hekimler, biz sağlık çalışanları, sizlerden biriyiz. Sizlerin evlatları, çocukları, torunları, yan komşularıyız. Neden bu öfke? Neden bu şiddet? Evlatlarınızı incitmeyin. Bizleri kırmayın. Birbirimizi sevelim.”