Sağlık çalışanlarını hedef gösteren imam hakkında soruşturma başlatıldı

08 Temmuz 2022 Cuma, 19:02

Konya Şehir Hastanesi'nde katledilen Dr. Erdem Karakaya'nın ardından doktorlar 2 günlük iş bırakma eylemine giderken Konya Kayalar Camisi imamı Ahmet Gür cuma hutbesinde doktorları hedef aldı.

Konya Valiliği ve Diyanet İşleri Başkanlığı imam Gür hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.

İMAM DOKTORLARI HEDEF ALDI

Tıp Dünyası adlı Twitter hesabından paylaşılan görüntülerde cemaate vaaz veren imam Ahmet Gür, "Dün hastanelerin hiçbir tanesi görev yapamadı. Bu doktorların daha fazla öldürülmesini getirir, tahriktir" diyerek doktorları hedef aldı.

GENEL SAĞLIK-İŞ'TEN SUÇ DUYURUSU

Genel Sağlık-İş Sendikası, Konya Kayalar Camisi imamı Ahmet Gür hakkında suç duyurusunda bulundu.

Genel Sağlık-İş Sendikası Merkez Yönetim Kurulu Genel Örgütlenme Sekreteri Tarık Doğan yaptığı açıklamada "Genel Sağlık İş Sendikası olarak, 2 gündür sosyal medyaya yansıyan, bu ve benzeri eylemlerde bulunan ilgililer - şu ana kadar 3 kişi oldu - hakkında, TCK 261 / 1 ve 2 kapsamına giren eylemleri nedeniyle savcılığa suç duyurusunda bulunuyoruz... Meczuplara geçit yok..." dedi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Konya Valiliği, sağlık çalışanlarını hedef gösteren cami imamı hakkında soruşturma başlattı. Valilikten yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“08.07.2022 tarihinde medyaya yansıyan ve camide söylendiği anlaşılan doktorlara/sağlık hizmetine ilişkin ifadelerle ilgili olarak görevli imam hakkında araştırma/soruşturma başlatılmıştır.”

Diyanet İşleri Başkanlığı da imam Gür hakkında soruşturma başlattığını duyurdu. Kente bir müfettişin gönderildiği de belirtildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Bazı sosyal medya mecralarında, Konya ilimizde görev yapan bir imamın, cami mihrabından sağlık çalışanlarına yönelik yakışıksız sözler sarf ettiği iddia edilen görüntülerle ilgili olarak Başkanlığımız tarafından derhal soruşturma başlatılmış olup, bir müfettişimiz Konya ilimize gönderilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."