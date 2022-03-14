Bergen'in doktoru yıllar sonra konuştu: 'Gelecekten ümidini kesmemişti'
Ekim 1982'de yüzüne kezzap atılan ve Halis Serbest tarafından Ağustos 1989'da katledilen sanatçı Bergen'in hayatı, Farah Zeynep Abdullah'ın başrolde olduğu film ile beyazperdeye taşındı. Bir döneme damga vuran şarkıcının gözünü kaybetmesine neden olan olaydan sonra tedavisini gerçekleştiren Dr. Onur Erol yıllar sonra canlı yayında konuştu.
Kozan’da yaşayan Halis Serbest tarafından öldürülen sanatçı Bergen'in hayatını anlatan ve uzun süredir merakla beklenen 'Bergen' filmi, 4 Mart’ta izleyiciyle buluştu. Filmde, Bergen'e ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah hayat verirken, usta oyuncu Erdal Beşikçioğlu ise Bergen'in katili Halis Serbest karakterini canlandırdı.
Bergen'in hayatının birebir anlatıldığı Bergen filminin danışman kadrosunda sosyolog Meral Özbek, gazeteci Tuğrul Eryılmaz, psikiyatr Cemal Dindar, edebiyatçı Murat Özyaşar ve edebiyatçı Yavuz Ekinci yer aldı. Yapımın müzikleri ise usta sanatçı Mazlum Çimen’in elinden çıktı.
YILLAR SONRA KONUŞTU
Film gündemdeki yerini korurken; Bergen’in doktoru Onur Erol, Beyaz TV'de yayımlanan 'Söylemezsem Olmaz' programında konuştu. Erol, ünlü şarkıcının kendisine tedaviye geldiğindeki hali ve Bergen’in psikolojisi hakkında önemli bilgiler verdi.
"BERGEN ÇOK KÖTÜ BİR DURUMDAYDI"
Prof. Dr. Onur Erol, "Böyle şeylerin tedavisi çok zordur. 40 sene geçti üzerinden. Tedavisini ben üstlendim, iyiliğimi yaptım ve unuttum. Çok kötü bir durumdaydı. Benden yardım istedi, o zamanki şartlarda ben de elimden geleni yaptım" dedi.
"YANIK BÖLGESİNİ ZIMPARALADIM"
Canlı yayında "Bergen gelecekten hâlâ ümidini kesmemişti. Gözünün içine kadar yanıktı. Kabarmaları yüzünden vücudunu zımparaladım. Eksik olan deriler vücudunun başka yerinden alınan derilerle kaplandı. Tedavisine bel bağlayan bir hastaydı, şımarık olmayan bir kadındı. Hayata bağlılığını sanata bağlılığını büyük bir dirayetle yerine getirdi, Bergen de bu vardı" diye konuştu.
"GÖZ YUVASI YAPTIM AMA VAKTİ OLMADI"
Erol, "Bergen yüzünün yanık yerlerini makyajla kapatıp, sahnelere çıktı ve tekrar sanatını icra etti. Bu çok önemli bir şeydir. Tedavi durmadan iki yıl boyunca sürdü. Kezzap yanığı en kötü yanıktır. Göz yuvası yaptım. Protez göz konulması için ama vakti olmadı" ifadelerini kullandı.
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