Sağlıkta şiddet bitmiyor: Rapor vermeyen doktorun diz kapağını kırdılar!
Trabzon'da hasta yakınının motosiklet kaskıyla saldırdığı doktorun diz kapağı kırıldı. Saldırıya uğrayan doktor tedavi altına alındı.
Trabzon'da hastanın ve hasta yakınının darbettiği doktor
tedavi altına alındı. Dün Fatih Devlet Hastanesi Acil Servisine başvuran bir
hasta, tedavisinin ardından hastaneden ayrıldı.
Hasta ve bir yakını akşam saatlerinde doktordan rapor almak
için yeniden hastaneye başvurdu.
Acilde görevli nöbetçi doktor M.Y'nin tıbben gerekli
görmeyerek rapor vermediği hasta ile arasında tartışma yaşandı.
AMELİYAT OLACAK
Tartışmanın büyümesiyle doktor M.Y, hasta ve hasta yakını
tarafından darbedildi. Hasta yakınının motosiklet kaskıyla vurduğu doktorun diz
kapağı kırıldı. Güvenlik görevlilerinin ve polis ekiplerinin müdahalesiyle
hasta ve hasta yakını etkisiz hale getirildi.
Polis ekiplerine teslim edilen iki kişi gözaltına alınırken,
olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Meslektaşları tarafından ilk müdahale
yapılan M.Y. tedavi altına alındı. Doktor, görev yaptığı hastanede yarın diz
kapağından ameliyat olacak.
"OLAYIN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"
İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, doktora saldıran kişileri
kınayarak, meslektaşına geçmiş olsun diledi.
Usta, dün akşam saatlerinde Fatih Devlet Hastanesi Acil Servisinde tıbben gerekli görülmediği halde bir hastanın istirahat raporu istediğini ifade ederek, "Hastanın istediğinin karşılanmaması nedeniyle hekimimizi darbeden ve diz kapağının kırılmasına neden olan kişiyi kınıyorum. Bu tür olayların olmaması için tüm halkımızın birlikte hareket etmesi gerektiğinin altını çiziyor, yapılan saldırının takipçisi olacağımızı belirtiyorum" dedi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Haluk Levent hastaneye kaldırıldı!
- Sigara ve içkiye zam geldi! İşte yeni fiyatlar...
- Kırgızistan'da darbe girişimi!
- Merih Demiral'ın cezası belli oldu!
- Erdoğan'dan flaş 'Merih Demiral' açıklaması
- 'Çizdiğiniz çerçeveyi paramparça edeceğim'
- Esad'la görüşme nerede olacak?
- Asgari ücrete zam gelecek mi?
- Sadece Tunceli’de yetişiyor: Toplamak yasak!
- Hikmet Karaman'dan Arda Güler iddiası