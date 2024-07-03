Doktor, hemşire, öğretmen maaşları ne kadar oldu? Doktor, hemşire, öğretmen zam oranı belli oldu mu?
TÜİK uzun süredir beklenen 6 aylık enflasyon zammı rakamlarını açıkladı. Buna göre aylık enflasyon yüzde 1.64 olurken yıllık enflasyon yüzde 71,60 olarak açıklandı. Peki, Doktor, hemşire, öğretmen maaşları ne kadar oldu? Doktor, hemşire, öğretmen zam oranı belli oldu mu?
TÜİK aylık enflasyon yüzde 1.64 olurken yıllık enflasyon yüzde 71,60 olarak açıkladı. Açıklanan rakamların ardından memurlar alacakları maaşları araştırıyor. Peki, Doktor, hemşire, öğretmen maaşları ne kadar oldu? Doktor, hemşire, öğretmen zam oranı belli oldu mu?
DOKTOR, HEMŞİRE, ÖĞRETMEN MAAŞLARI NE KADAR OLDU?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayı 2024 enflasyon verilerini açıkladı. Enflasyon haziranda aylık bazda yüzde 1,64, yıllık bazda yüzde 71,60 oldu. Ocak ayında yüzde 6,7, şubatta yüzde 4, 53, mart ayında yüzde 3,16, nisan ayında yüzde 3,18 ve mayıs ayında yüzde 3,37 olmak üzere, 5 aylık enflasyon oranı yüzde 22.72 oranında netleşti. Memur ve emekli zammını etkileyecek 6 aylık enflasyon ise yüzde 24.73 olarak gerçekleşti.
Doktor, hemşire, öğretmen de TÜİK'in açıkladığı memur maaş zam oranı kadar maaşlarına 19,73 oranında zam alacak.
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