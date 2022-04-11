Şahan Gökbakar'dan, Karaismailoğlu'na: Millet bahçesine iniş zor olmaz mı?
Komedyen Şahan Gökbakar Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun 'Atatürk Havalimanı hikâyesi kapandı gitti' sözleri üzerine, "Kar fırtınasında millet bahçesine inmek zor olmaz mı?" diye sordu.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, geçtiğimiz günlerde Atatürk Havalimanı'nın bir daha kullanıma açılıp açılmayacağına ilişkin soruya, "Atatürk Havalimanı hikayesi kapandı gitti" diye yanıt vermişti.
"SESLİ DÜŞÜNÜYORUM, MİLLET BAHÇESİ ZOR OLMAZ MI?"
Komedyen Şahan Gökbakar, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kar fırtınasında, bakanların uçaklarının Atatürk Havalimanı'na indiğini hatırlatarak, ''Hani o zor günde imdada yine Atatürk yetişmişti... O açıdan... Yok, sesli düşünüyorum da; Millet Bahçesine iniş zor olmaz mı?'' ifadelerini kullandı.
Gökbakar paylaşımına bir ‘hatırlatma’yla devam etti: "Kar fırtınası İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen'i kapatınca, İstanbul'a gelen bakanlarımızın uçakları Atatürk Havaalanı'na inmişti. 'Çünkü Atatürk Havalimanı kuzey rüzgarlara kapalı ve fırtınadan görece çok az etkileniyor' denilmişti."
Peki, iki ay önceki gibi kar fırtınası İstanbul ve Sabiha Gökçen'i kapatınca nereye inecek bakanlarımız? Hani o zor günde imdada yine Atatürk yetişmişti... O açıdan... Yok, sesli düşünüyorum da; Millet Bahçesine iniş zor olmaz mı? ??— Şahan Gökbakar (@sgokbakar) April 10, 2022
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