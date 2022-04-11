Şahan Gökbakar'dan, Karaismailoğlu'na: Millet bahçesine iniş zor olmaz mı?

11 Nisan 2022 Pazartesi, 10:34

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, geçtiğimiz günlerde Atatürk Havalimanı'nın bir daha kullanıma açılıp açılmayacağına ilişkin soruya, "Atatürk Havalimanı hikayesi kapandı gitti" diye yanıt vermişti.

"SESLİ DÜŞÜNÜYORUM, MİLLET BAHÇESİ ZOR OLMAZ MI?"

Komedyen Şahan Gökbakar, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kar fırtınasında, bakanların uçaklarının Atatürk Havalimanı'na indiğini hatırlatarak, ''Hani o zor günde imdada yine Atatürk yetişmişti... O açıdan... Yok, sesli düşünüyorum da; Millet Bahçesine iniş zor olmaz mı?'' ifadelerini kullandı.

Gökbakar paylaşımına bir ‘hatırlatma’yla devam etti: "Kar fırtınası İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen'i kapatınca, İstanbul'a gelen bakanlarımızın uçakları Atatürk Havaalanı'na inmişti. 'Çünkü Atatürk Havalimanı kuzey rüzgarlara kapalı ve fırtınadan görece çok az etkileniyor' denilmişti."