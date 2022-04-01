Şahan Gökbakar'dan yeni uyarı: 'Yazın neler olacak siz düşünün...'

01 Nisan 2022 Cuma, 17:44

Ünlü komedyen Şahan Gökbakar, 2 gün önce sosyal medyadan orman yangınlarına karşı uyarılarda bulunmuştu.

Geçen yaz Muğla'daki orman yangınlarıyla ilgili olarak sık sık canlı yayın yapan, çalışmalara bizzat katılan ve daha önce de sosyal medya hesabı üzerinden yangın söndürme uçaklarının akıbetini soran ünlü komedyen Gökbakar, “Hatırlatma zamanı!” diyerek yeni bir paylaşım yapmıştı.

'2 AYDAN AZ KALDI' DEMİŞTİ

Tarım Bakanlığı ile Milli Savunma Bakanlığı’nı etiketleyen Gökbakar, “Yaz aylarının başlamasına ve yangınların yine ülkemiz ormanlarını yok etmesine 2 aydan az kaldı. Yangın uçakları nerede? İhale yapıldı mı? Kiralık kaç uçak, ne zaman hazırda bekliyor olacak?” diye sormuştu.

'2 GÜN SONRA YANGIN ÇIKTI'

Gökbakar'ın uyarısından sadece 2 gün sonra İzmir'in Çeşme ilçesinde otluk alanda yangın çıktı. Çiftlikköy ve Altınkum arasında otluk alanda başlayan alevler, bölgede etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle yayıldı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve İzmir İtfaiye Müdürlüğü'nden 4 arazöz, 1 su tankeri ve 2 dozerle müdahale başlatıldı.

Yangın, orman ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle 1,5 saatte kontrol altına alındı.

Yaşananların ardından sosyal medyadan yeni bir paylaşım yapan Gökbakar, "2 aya başlar orman yangınları derken 2 gün sonra çıktı; yazın neler olacak siz düşünün..." değerlendirmesini yaptı.

Gökbakar Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Daha iki gün oldu yangın üzerine konuşalı. 2 aya başlar yangınlar derken, 2 gün sonra çıktı. Sorular sorduk hazır mıyız diye? Değiliz belli ki, cevap yok çünkü! Buyrun Izmir Çeşme cayır cayır yanıyor. Bu zamanda böyle ise, yazın neler olacak siz düşünün" ifadelerini kullandı.

Ünlü komedyenin paylaşımı şu şekilde:

