Şahan Gökbakar'dan bakanlıklara 'hatırlatma' mesajı: 'Yangın uçakları nerede?'

30 Mart 2022 Çarşamba, 12:37

Geçen yaz Muğla'daki orman yangınlarıyla ilgili olarak sık sık canlı yayın yapan, çalışmalara bizzat katılan ve daha önce de sosyal medya hesabı üzerinden yangın söndürme uçaklarının akıbetini soran ünlü komedyen Şahan Gökbakar, “Hatırlatma zamanı!” diyerek yeni bir paylaşım yaptı.

"2 AYDAN AZ KALDI..."

Tarım Bakanlığı ile Milli Savunma Bakanlığı’nı etiketleyen Gökbakar, “Yaz aylarının başlamasına ve yangınların yine ülkemiz ormanlarını yok etmesine 2 aydan az kaldı. Yangın uçakları nerede? İhale yapıldı mı? Kiralık kaç uçak, ne zaman hazırda bekliyor olacak?” diye sordu.

Gökbakar'ın Twitter'dan yaptığı paylaşım yüzlerce etkileşim aldı.

DAHA ÖNCE DE SORMUŞTU

Gökbakar, 4 Ocak tarihinde yine sosyal medya hesabından bir paylaşım yapmış; “Orman yangını ihale sürecini mi bekleyecek? 6 ay geçmiş hâlâ ihale yapacağız vs.! Ayrıca bu ihale yapılacak bir iş değil çünkü zaten uçak tipi ve üreticisi belli. VikingAir 515 modeli. 30-35 m dolar bedeli. 6130 litre atıyor. 12 saniyede denizden su alıyor” diye yazmıştı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise , "Orman yangınlarıyla mücadele uzmanı Sn. Şahan Gökbakar" diyerek Gökbakar’a yanıt vermişti.

Varank, “Orman yangınlarıyla mücadele uzmanı Sn. Şahan Gökbakar keşke uzay ve havacılık endüstrisi alanında da biraz uzmanlaşsaymış. Orman yangını, resmi üretim programı açıklanmamış, ne zaman teslim edileceği belli olmayan, daha bir tane bile seri üretimi yapılmamış uçağı mı bekleyecek?” diye sormuştu.

Ünlü komedyen Şahan Gökbakar ise Bakanın sözlerine sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayınla cevap vermişti.

Gökbakar, "Benim gibi sadece insan olan, bu ülkeyi seven, kafasını bu ülke için yoran, hiç bir siyasi partiye yakınlığı olmayan pek çok kişi var. Görüşümün, dünyadaki varlığımın uyuştuğu bir siyasi parti yok. Ne o tarafım, ne bu tarafım. Normal bir insanım" demişti.

"İŞİMİZİN FİKRİMİZLE ALAKASI YOK"

Gökabakar, sözlerine şöyle devam etmişti:

"Çeşitli ifikirleri, duyguları olan bir insanım. Bazı konularda farklı, bazı konularda benzer düşünüyoruz. Böyle bir insanım. İnsanlar yaşadıkları ülkede meydana gelen konularla ilgili fikir sahibi olabilirler. Yaptıkları meslek bunu belirleyemez. 'Sanatçısın fikrini söyleme' ile 'Diş hekimisin fikrini söyleme' demek arasında hiçbir fark yok. Herkes fikrini söylesin. İşimizin fikrimizle bir alakası yok."