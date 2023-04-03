Sahibinden kaçan dana 3 saat peşinde koşturdu!
Konya'da sahibinden kaçan dana 3 saat süren mücadele sonunda yakalandı.
Konya'nın Ereğli ilçesinde kaçan dana, sahiplerine zor anlar yaşattı.
Belceağaç Mahallesi'nde hayvan yetiştiren bir vatandaşa ait dana, sahibinin elinden kaçarak, sokak aralarında koşmaya başladı.
Hayvanın sahibi, kendisine zor anlar yaşatan danayı kendi imkanlarıyla yakalayamayınca Ereğli Belediyesinden yardım istedi.
İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, yaklaşık 3 saatlik kovalamaca sonunda danayı, 7 kilometre uzaklıktaki Üçgöz Mahallesi'nde, uyuşturucu iğne ile bayıltılarak yakaladı.
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