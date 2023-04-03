Sahibinden kaçan dana 3 saat peşinde koşturdu!

Konya'da sahibinden kaçan dana 3 saat süren mücadele sonunda yakalandı.

AA
Yayınlanma: 03 Nisan 2023 - 14:08
Sahibinden kaçan dana 3 saat peşinde koşturdu!
Abone Ol google-news

Konya'nın Ereğli ilçesinde kaçan dana, sahiplerine zor anlar yaşattı.

Belceağaç Mahallesi'nde hayvan yetiştiren bir vatandaşa ait dana, sahibinin elinden kaçarak, sokak aralarında koşmaya başladı.

Hayvanın sahibi, kendisine zor anlar yaşatan danayı kendi imkanlarıyla yakalayamayınca Ereğli Belediyesinden yardım istedi.

İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, yaklaşık 3 saatlik kovalamaca sonunda danayı, 7 kilometre uzaklıktaki Üçgöz Mahallesi'nde, uyuşturucu iğne ile bayıltılarak yakaladı.


dana hayvan konya

İlgili Haberler

Ramses'e adanan binlerce koç başı ortaya çıktı!

Ramses'e adanan binlerce koç başı ortaya çıktı!
İftardan sonra siyah çay içmeyin! Bu bitkileri demleyin

İftardan sonra siyah çay içmeyin! Bu bitkileri demleyin
Deprem kadın cinsel sağlığını erkeklere oranla daha çok etkiliyor

Deprem kadın cinsel sağlığını erkeklere oranla daha çok etkiliyor

En Çok Okunan Haberler