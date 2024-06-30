Sahilde uyuyakalan kadın polisi alarma geçirdi

Samsun’da sahilde uyuyakalan yaşlı kadın ölmüş olabileceği ihtimaliyle polisi alarma geçirdi.

İHA
Yayınlanma: 30.06.2024 - 14:22
Sahilde uyuyakalan kadın polisi alarma geçirdi
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Olay, Samsun’un Atakum ilçesi Denizevleri Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı’nda meydana geldi. 

Edinilen bilgiye göre, deniz kenarındaki kumun üzerinde bir kişinin hareketsiz olarak yattığını fark edenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. 

Olay yerine polis sevk edildi. Polis 60 yaşındaki kadının sahilde yürüyüş yaptıktan sonra uyuyakaldığını tespit etti. 

Yaşlı kadın daha sonra yattığı yerden kalkıp evine gitti.


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