Şahin: Milyonlarca çalışanın emekliliği riske girdi

22 Eylül 2021 Çarşamba, 13:27

Cumhuriyet Halk Partisi Hatay Milletvekili Avukat Suzan Şahin, pandemi döneminde sigorta primleri yatmayan milyonlarca çalışanın emeklilik ve kıdem hakkını Meclis gündemine taşıdı.

Hükümet tarafından alınan ücretsiz izin ve kısa çalışma ödeneği gibi kararlar sonrası bu dönemde sigorta primleri yatmayan milyonlarca kişinin emeklilik ve kıdem hakkının tehlikeye girdiğini söyleyerek, mağdurlara borçlanma hakkı verilmesini isteyen Cumhuriyet Halk Partisi Hatay Milletvekili Av.Suzan Şahin, ‘‘Covid-19 pandemisi ile başlayan uygulamalar dahilinde başlayan ve yaklaşık bir buçuk yıl süren ücretsiz izin ve kısa çalışma ödeneği gibi uygulamalar nedeniyle bu kapsamda olan milyonlarca işçinin sigorta primleri yatmamış ve buna bağlı olarak da emeklilik ve kıdem hakkı zora girmiştir. Bu durumda olan vatandaşların borçlanma hakkı da söz konusu değildir. İŞKUR tarafından 15 ay boyunca verilen pandemi ödenekleri sırasında işçiler için genel sağlık sigortası dışında sosyal güvenlik primi yatırılmamış, bu durum başta yaşlılık sigortası olmak üzere uzun vadeli sigorta kolları açısından işçiler için ciddi hak kayıplarına sebebiyet vermiştir.’’ dedi.

ADALETSİZ DURUM

Covid-19 pandemisi döneminde AKP’nin hükümetin aldığı önlem ve tedbirler uyarınca işçilerin bu dönemde çalışamamalarının kendi talep ve tercihi olmadığını belirten Şahin, TBMM Başkanlığına sunduğu önergesinde, ‘‘Pandemi toplumsal bir afettir ve bunun yarattığı sorunlar sosyal devlet ilkesi esas alınarak çözülmelidir. Pandemi nedeniyle çalışma yaşamı kesintilere uğramış, düzenli bir işte çalışmamış vatandaşların prim günlerini doldurmakta zorlanması emekliliklerinin gecikmesine neden olmakta, düzenli işlerine devam edenler ve salgın önlemleri kapsamında düzenli işlerde çalışmayan vatandaşlar arasında adaletsiz bir durum ortaya çıkmıştır. Aradan 1,5 yıl geçmesine rağmen ödenmeyen emeklilik primlerinin kim tarafından karşılanacağı ya da borçlanma hakkının tanınıp tanınmayacağı konusunda belirsizlik bulunmakta, bu da mağduriyetlere ve vatandaşın tepkisine neden olmaktadır. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda yapılacak bir düzenleme ile milyonlarca işçinin emekliliği riske girmemiş olur. Bu konuda AKP hükümetini ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığını derhal adım atmaya, vatandaşın salgın döneminde zaruri olarak karşı karşıya kaldığı bu durum neticesindeki mağduriyetinin giderilmesi için sosyal devlet gereği göreve davet ediyoruz.’’ ifadelerini kullandı.

"PRİMLERİ KİM KARŞILAYACAK?"

CHP’li Şahin önergesinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı tarafından yanıtlanması istemiyle şu sorulara cevap istedi:

1. Pandemi sürecinde ücretsiz izin ve kısa çalışma ödeneği gibi uygulamalar nedeniyle sigorta primleri yatmayan ve buna bağlı olarak da emeklilik ve kıdem hakkı zora giren işçilerle ilgili bir çalışmanız var mıdır? Kayıplarının giderilmesi konusunda bir tasarrufunuz olacak mıdır?

2. Aradan 1,5 yıl geçmesine rağmen ödenmeyen emeklilik primlerinin kim tarafından karşılanacaktır?

3. Emeklilik primleri devlet tarafından karşılanmayacak ise işçilere borçlanma hakkı tanınacak mıdır?

4. İşçilerin ödenmeyen primleri için çalışma mevzuatında, toplumsal bir afet olan pandemi benzeri konulara yönelik özel düzenlemeler yapmayı düşünüyor musunuz?

5. Bu adaletsizliğin ortadan kalkması adına 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda bir değişikliğe gitme tasarrufunuz olacak mıdır?



















