Sahipsiz hayvanlarla ilgili kanuna karşı protesto: ‘AYM yasayı iptal et, hayvanları yaşat’

Yayınlanma: 03.03.2025 - 04:00

Güncelleme: 03.03.2025 - 04:00

Yaşatacağız Platformu, Anayasa Mahkemesi’ne 15 Ağustos tarihinde yaptıkları iptal başvurusunun üzerinden 200 gün geçtiğini belirtti.

Açıklamayı platform adına avukat Sevcan Çamlıdağ, “Anayasa Mahkemesi’nin, katliam yasasını görüşmesinin üzerinden tam 200 gün geçti. AYM, 200 gündür katliamlara sessiz kalıyor. Toplumda şiddeti besleyen uygulamalar hayvansever insanları da hedef alıyor. Necla teyze sadece hayvanları koruduğu için evinde yangın çıkarıldığına dair kuvvetli şüphelerle 81 yaşında yanarak can verdi. Yasa iptal olana kadar sokaklarda olacak ve ‘AYM yasayı iptal et hayvanları yaşat’ demeye devam edeceğiz” dedi.