Şahkulu Sultan Vakfı’na saldırı: ‘Vazgeçmeyeceğiz’

Yayınlanma: 16 Şubat 2023 - 04:00

Güncelleme: 16 Şubat 2023 - 04:00

İstanbul Pendik’teki Şahkulu Dergâhı’na dün silahlı saldırı düzenlendi. Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgeye gönderilmek üzere hazırlanan yardım paketleri TIR’lara yüklenirken silahlı bir kişi ateş açtı. Saldırıda bacağından yaralanan M.E, hastaneye kaldırıldı.

Cumhuriyet’e konuşan ve tüm Alevi dernek ve federasyonlarına çağrıda bulunan Şahkulu Sultan Pendik Cemevi Şubesi yöneticileri, saldırganların saldırı sonrası aracı bırakıp kaçtıklarını belirterek şu bilgileri paylaştı: “TIR’ımızın önünü kestiler. ‘Bizim arkamızda kimler var, biliyor musunuz? Buraya adam yığarız’ dediler. Sabotaj amaçlı gelmişler, arabanın ön ve arka plakası yok. Şase numarasını patlatmışlar.”

"VAZGEÇMEYECEĞİZ"

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Genel Yönetim Kurulu üyesi Hüseyin Ağçal ise şöyle konuştu: “Şahkulu Sultan Pendik Cemevi’ne yapılan saldırıdan anlaşılıyor ki Alevilerin yaptıkları yardım birilerini rahatsız etmiş. Ancak Aleviler depremzedelerin yanında. Biz yardımdan vazgeçmeyeceğiz.”

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Konuya ilişkin İstanbul Valiliği’nden açıklama yapıldı. Açıklamada şunlar kaydedildi:

“Yapılan incelemede olayın yardım tır’ının yolu kapatması ve yol verme tartışması nedeniyle çıktığı anlaşılmıştır. Kimliği belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir.”