Şahkulu Dergahı nerededir? Şahkulu Dergahı ne zaman kuruldu?

Yayınlanma: 15 Şubat 2023 - 17:03

Güncelleme: 15 Şubat 2023 - 17:05

Günümüzde Anadolu Alevileri ve Bektaşiler tarafından önemli bir yere sahip olan Şahkulu Sultan Dergâhı aşevi,cemevi ve hazireleri ile hizmet veriyor.

ŞAHKULU DERGAHI NEREDEDİR?

Şahkulu Sultan Dergâhı ya da Şahkulu Sultan Tekkesi İstanbul'un Kadıköy ilçesinde Göztepe semtinde bulunan Bektaşi tekkesidir. Şahkulu Sultan Dergâhı'nın diğer ilçelerde de şubeleri bulunur. Şahkulu Sultan Dergâhı'nın Pendik Şubesi Esenler mahallesinde bulunuyor.

ŞAHKULU DERGAHI NE ZAMAN KURULDU?

Osmanlı ile Bizans arasında yapılan Maltepe Savaşı (1329) sonrası burada bulunan av köşkünün barış şartı olarak Orhan Gazi'ye verilmesi üzerine burada bir Ahi tekkesi kuruldu. Zamanla Bektaşîlerin Osmanlı'da nüfusunu arttırmasıyla ve pratikte Ahiler ve Bektaşilerin pek farkı olmamasıyla Bektaşi zümresine geçti. 1826'ya kadar çeşitli dedebabalar tarafından yönetildi. Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılmasıyla Bektaşi tekkeleri de kaldırılmaya başlandı. Çoğu tekke kapanırken Şahkulu Sultan Dergâhı'na Nakşibendi şeyhleri atandı. Sultan Mahmud'un ölümünden sonra bu durum böyle devam etmedi. Kendi de Nakşibendi olan Mehmet Ali Hilmi Dedebaba can-ı gönülden ikrar vererek Bektaşi oldu ve dergâhı tekrar canlandırdı. 1925'te Tekke ve Zaviyelerin Kapatılması ile Şahkulu Sultan Dergâhı da kapatıldı. 1980'li yılların sonunda 'Şahkulu Sultan Dergâhı ve Mehmet Ali Hilmi Dedebaba Vakfı' kuruldu.

ŞAHKULU DERGAHI'NA SALDIRI MI DÜZNLENDİ?

Şahkulu Dergahı'nın İstanbul Pendik'teki şubesine silahlı saldırı düzenlendi. Öğrenilen bilgiye göre, deprem bölgesine gönderilmek üzere hazırlanan yardım paketleri TIR'lara yüklenirken silahlı bir kişi ateş açtı. 1 kişi bacağından yaralandı, hastaneye kaldırıldı.