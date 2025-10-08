'Sahte alkol testi' şebekesine operasyon: 42 kişi gözaltına alındı

Cumhuriyet Gazetesi Logo
8.10.2025 16:56:00
İHA
Denizli'de hastanelerde sahte alkol testi sonucu temin edilmesi olayına karıştıkları iddia edilen 42 şüpheli gözaltına alındı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, trafik kontrollerinde yasal sınırın üzerinde alkol promili tespit edilen ve sürücü belgelerine belirli süreyle el konularak ve idari para cezası uygulanan şahısların, ehliyetlerini geri alabilmek amacıyla sahte alkol testi sonucu veren şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.

Ehliyetine el konulan şahıslar, sahte test sonucu veren şüpheli şahıslarla irtibata geçerek, aynı gün içerisinde sağlık kuruluşlarında yeniden kan verdirdikleri ve farklı yöntemlerle tahlil sonuçlarını değiştirip promil oranlarını yasal sınırın altında gösterdikleri Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tespit etti.

7 Ekim Salı günü düzenlenen operasyonla 18 şüpheli gözaltına alınmış ve öncesinde düzenlenen operasyonlarda gözaltına 24 şüpheli olmak üzere toplamda 42 kişi yakalandı. Sahte alkol testi verme suçundan yakalanan 42 kişinin adli işlemleri sürüyor.

