'Sahte altın' satışı için Sivas'a geldiler: Yakayı ele verdiler

Sivas’ta 2 kişi 32 adet sahte 1 gramlık altınlarla birlikte polis tarafından yakalandı.

'Sahte altın' satışı için Sivas'a geldiler: Yakayı ele verdiler
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 08.03.2025 - 15:30

Sivas Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, siyasaya sahte altın sürmek üzere Sivas’a üç kişinin geldiği ihbarını değerlendirdi.

İstanbul’dan Sivas’a gelen D.K. S.K ve M.B. ekiplerin titiz takipleri sonucu yakalanarak gözaltına alındı. İki kişinin üzerinde, 32 adet 1 gramlık sahte altın, 9 bin 420 TL nakit para ele geçirildi.

CEZAEVİNE KONULDULAR

Şüphelilerin banka hesabındaki 69 bin TL’ye el konuldu. Yakalanan 3 şüpheli sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.


Etiketler: #altın #sahte altın

İlgili Haberler

Kuyumculara satmaya çalıştılar! Sivas'ta 'sahte altın' operasyonu: 3 tutuklama

Kuyumculara satmaya çalıştılar! Sivas'ta 'sahte altın' operasyonu: 3 tutuklama
Türkiye altın rezervinde yeniden rekor kırdı: Küresel altın akışında son durum

Türkiye altın rezervinde yeniden rekor kırdı: Küresel altın akışında son durum
Altyapı çalışmasında toprak altında kalan tesisatçı öldü

Altyapı çalışmasında toprak altında kalan tesisatçı öldü
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler