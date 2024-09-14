Sahte 'Call Center' çetesi 1 ayda 1 milyon lira dolandırdı!

Yayınlanma: 14.09.2024 - 09:24

Güncelleme: 14.09.2024 - 09:25

İstanbul Üsküdar’da ’Call Center’ çetesi, sahte çağrı merkezi ve sahte internet sitesi kurarak otomobil yedek parçası satmak suretiyle vatandaşları dolandırmaya başladı.

Bursa’da ikamet eden ve dolandırıcıların tuzağına düşen vatandaşların ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

FİLM GİBİ OPERASYON

Alınan ihbar sonrası harekete geçen ekipler, çetenin Üsküdar’da faaliyet gösterdiğini tespit etti. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda koçbaşlarıyla kırılan kapıların ardındaki M.K.(22), A.C.(27), Y.S.(19), M.O.A.(26) ve M.A.(22) suçüstü yakalandı.

Yakalanan şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirildi. İfadeleri alınan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, çetenin internet üzerinden araç yedek parçası ilanları ile yaklaşık 50 kişiyi 1 milyon lira dolandırdığı öğrenildi.

’Call Center’ çetesinin evinde yapılan aramada, çok sayıda laptop, telefon ve GSM hatlarına el konuldu.