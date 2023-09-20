'Sahte görevli kartını' polis ekipleri ele geçirdi

Yayınlanma: 20.09.2023 - 07:26

Güncelleme: 20.09.2023 - 07:27

Düzce’de polis ekiplerinin huzur uygulamaları aralıksız bir şekilde devam ediyor. Bu çerçevede Konuralp bölgesinde Asayiş, Motosikletli Yunus, Trafik Tescil ve Denetleme, Cinayet, Terörle Mücadele, Kaçakcılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Narkotik, Çevik Kuvvet, Bekçiler ve olay yeri inceleme ekiplerince geniş kapsamlı bir denetim gerçekleştirildi.

Denetimlerde güzergah üzerinde şüphelenilen tüm araçlarda denetim yapıldı. Yapılan denetimlerde 11 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan cezai işlem uygulanırken, denetimlerde bir minibüsün üzerinde sahte görevli kartı tespit edildi.

Yapılan kontrollerde aracın Kocaeli Belediyesi’ne ait olmadığı belirlenince sahte görevli kartına el konularak minibüs sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

Ayrıca uygulama çerçevesinde 5 araç trafikten men edilirken, toplamda 138 bin 902 lira idari para cezası yazıldı.