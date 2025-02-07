Son Dakika... Ankara'da sahte içki faciası! Valilik duyurdu: 33 kişi hayatını kaybetti

Yayınlanma: 07.02.2025 - 10:53

Güncelleme: 07.02.2025 - 11:42

Ankara Valisi Vasip Şahin, sahte içki kullanımına bağlı olarak 33 kişinin yaşamını yitirdiğini, 20 kişinin de hastanelerde yoğun bakımda tedavi altında olduğunu bildirdi. Sahte içki nedeniyle haklarında işlem yapılan 32 kişiden 13'ünün tutuklandığı öğrenildi.

Şahin açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Son günlerde ilimizde sahte alkole bağlı olarak ciddi bir ölüm olayları yaşanmaktadır. Bunlarla mücadelede, sahte alkol üreterek vatandaşımızın hayatına kast eden kişilerle kolluk kuvvetlerimiz denetimlerini devam ettiriyor.

Bu çalışmalar sonucunda yaklaşık 102 ton etil ve metil alkol ele geçirildi. Bunların 62 tonu bizim burada devam eden operasyonlar bağlamında Düzce'den ve Konya'dan elde edildi.

Maalesef sahte alkol kullanımına bağlı olarak 33 vatandaşımız vefat etti. 20 kişi de hastanelerimizde yoğun bakımda tedavi altındadır.

13 KİŞİ TUTUKLANDI

Kaçak alkol üretimi ve satışı yapan 32 şahsa yönelik işlem yapıldı. Bunların 13'ü tutuklandı. 17'si ise tutuklama talebiyle sevk edildiği adli birimlerce, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır.

Ne olur alkolden uzak duralım. Zaten alkol hem sağlımız geleceğimiz açısında zararlı olan bir madde. Hele sahte alkol, hayata kast eden bir madde. Dolayısıyla alkol kullanılmamalı, kullanılacaksa da yetkili satıcılardan ve bilinen yerlerden alınmalı."

"AZMETTİRİCİ ÖTV, FAİLİ İKTİDAR"

Türkiye Tekel Bayileri Platform Başkanı Özgür Aybaş, yaşanan facia üzerine sosyal medya hesabı üzerinden "Sahte içki ölümlerinin azmettiricisi ÖTV; faili 'yaşam tarzına müdahale eden' iktidar anlayışı... İçki zamları politiktir" ifadeleriyle tepkisini gösterdi.

YÜKSEK VERGİLER ÖLÜM GETİRİYOR

İstanbul'da da geçen ay sahte içki nedeniyle hastanelere başvuran resmi rakamlara 92 kişiden 38'i hayatını kaybetmişti.

Sahte içki nedeniyle yaşanan kitlesel ölümler üzerine CHP Sağlık Bakanlığı ve Sağlık Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Dr. Zeliha Aksaz Şahbaz da "Halkın yaşam tarzına müdahale boyutuna varan yüksek vergilendirme politikaları, kitlesel ölümlerin ve körlük gibi sakatlanmaların en önemli nedenidir. Yasal alkollü içeceklere erişemeyen vatandaşlar, daha ucuz olan kaçak içkiye yönelmektedir. Günümüzde %45 alkol oranına sahip bir içeceğin ÖTV ve KDV toplamı, satış fiyatının %70’ine ulaşmıştır. Bu şartlar, alkollü içecekleri pek çok kişi için erişilemez kılmakta ve ölümcül sahte içki piyasasını beslemektedir" diyerek hükümeti halk sağlığı sorunu haline gelen bu konuda kalıcı çözüm üretmeye çağırmıştı.