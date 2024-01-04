Sahte içki zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılmıştı: Kurtarılmadı!
Fatsa'da sahte içkiden zehirlendiği şüphesi ile hastanede tedavi altına alınan Cemil Can (49), hayatını kaybetti.
Ordu'nun Fatsa ilçesinde yılbaşı gecesi baş ağrısı, bilinç bulanıklığı ve bulantı şikâyetiyle hastaneye başvuran Cemil Can, sahte içkiden zehirlendiği şüphesiyle tedavi altına alındı.
Can, bugün tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti. Can'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Ordu Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
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