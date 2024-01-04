Sahte içki zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılmıştı: Kurtarılmadı!

Yayınlanma: 04.01.2024 - 14:05

Güncelleme: 04.01.2024 - 14:05

Ordu'nun Fatsa ilçesinde yılbaşı gecesi baş ağrısı, bilinç bulanıklığı ve bulantı şikâyetiyle hastaneye başvuran Cemil Can, sahte içkiden zehirlendiği şüphesiyle tedavi altına alındı.

Can, bugün tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti. Can'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Ordu Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.