Sahte içkiden önce babası sonra kendisi öldü
Hatay'ın İskenderun ilçesinde evde içtikleri sahte içkiden zehirlenen İlkay Dikmen (40), babası Naci Dikmen'in (64) ölümünden 17 gün sonra hayatını kaybetti.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde 4 Eylül günü 12 kişi, sahte içkiden zehirlendikleri şüphesiyle çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yoğun bakım servisinde tedavi görenlerden Muharrem K. (62), Celal Daher (63) ve Naci Dikmen (64), iki gün sonra yaşamını yitirdi.
Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında, sahte içkilerin temin edildiği değerlendirilerek gözaltına alınan 10 şüpheliden 1’i tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İskenderun Devlet Hastanesi’nde yoğun bakım tedavisi devam eden 9 kişiden, Naci Dikmen’in oğlu İlkay Dikmen de babasının ölümünden 17 gün sonra hayatını kaybetti. Dikmen’in cenazesi, dün Çankaya Asri Mezarlığı’nda toprağa verildi.
'ALLAH KİMSEYE BABA ACISI GÖSTERMESİN' PAYLAŞIMI YAPMIŞ
İlkay Dikmen’in 2018 yılında babasıyla selfie çektiği, fotoğrafı sosyal medya hesabından “Allah kimseye baba acısı göstermesin. Baba candır, gerisi yalandır. Allah’ım başımızdan eksik etmesin babam” mesajıyla paylaştığı görüldü.
8 KİŞİNİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR
Öte yandan Celal Daher’in eşi Gülseren Daher’in (58) de aralarında bulunduğu 8 kişinin hastanelerdeki tedavilerinin devam ettiği bildirildi.
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