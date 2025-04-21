Sahte madeni 'Euro' operasyonu: 1 tutuklama

Yayınlanma: 21.04.2025 - 11:25

Güncelleme: 21.04.2025 - 11:29

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri ’parada sahtecilik’ suçuna yönelik çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında şehirde belirlenen bir adres takibe alındı.

Takipteki adrese 3 gün önce operasyon gerçekleştiren polis 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Adreste yapılan aramalarda 5 siyah poşete bantlanarak sarılmış halde toplam 5 bin adet sahte 2 euro madeni para ele geçirildi.

5 şüpheli emniyete götürülürken 3’ünün nitelikli dolandırıcılık gibi farklı suçlardan da arandığı ortaya çıktı.

1 KİŞİ TUTUKLANDI

Şüphelilerin sahte paraları ilerleyen günlerde açılacak olan turizm sezonunda kullanmak için İstanbul’dan getirdiği ortaya çıktı. Emniyette ifadesi alınan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi mahkemeye çıkartılan şüphelilerden E.Ç. tutuklandı, 4’ü ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı. Operasyonla ilgili soruşturma sürüyor.