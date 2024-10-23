'Sahte otel' ilanlarıyla dolandırıcılık: 5 tutuklama
Mersin'de bazı otellerin internet sayfalarını kopyalayarak sosyal medyada sahte ilanlar verip dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, kentte hizmet veren bazı otellerin internet sayfalarını kopyalayarak sosyal medya üzerinden sahte ilanlar veren 7 kişinin, bazı vatandaşları dolandırıp haksız kazanç elde ettiği belirlendi.
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Yenişehir ve Mezitli ilçelerinde düzenlenen operasyonda 7 şüpheli yakalandı. Adreslerde 13 cep telefonu, 13 SIM kart, dizüstü bilgisayar ve banka kartı ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: #Mersin #dolandırıcılık #dolandırıcı
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